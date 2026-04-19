Поблагодарите Трубина. Бенфика выиграла огненное дерби против Спортинга
Анатолий в начале матча отразил пенальти
19 апреля два лиссабонских гранда – «Спортинг» и «Бенфика» – определили, каким цветом будет окрашена столица Португалии в этот день.
Поединок 30-го тура местной лиги на «Эштадиу Жозе Алваладе» начался с подарка для хозяев: «львы» получили право пробить пенальти.
На пути стал украинский вратарь Анатолий Трубин, который парировал удар с точки. Благодаря украинцу «Бенфика» почувствовала уверенность и первой открыла счет.
«Спортинг» создавал опасные атаки, однако забить смог лишь на 72-й минуте.
Болельщики уже смирились с ничьей в дерби и начали подводить итоги, когда «львы» в концовке матча отличились во второй раз. Впрочем, празднование быстро утихло – гол был отменен.
Гости ответили принципиальному сопернику своим вторым мячом уже в компенсированное время. «Орлы» сделали это по правилам, что и принесло им победу – 2:1.
Если Трубин зажег в важном матче, то его партнер Георгий Судаков просидел все 90 минут на скамейке запасных.
Чемпионат Португалии. 30-й тур, 19 апреля
«Спортинг» – «Бенфика» – 1:2
Голы: Морита, 72 – Шельдеруп, 27 (пен.), Рафа Силва, 90+3
