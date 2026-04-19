Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Поблагодарите Трубина. Бенфика выиграла огненное дерби против Спортинга
19.04.2026 20:00 – FT 1 : 2
Бенфика
19 апреля 2026, 22:18 | Обновлено 19 апреля 2026, 22:30
Поблагодарите Трубина. Бенфика выиграла огненное дерби против Спортинга

Анатолий в начале матча отразил пенальти

6 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine

19 апреля два лиссабонских гранда – «Спортинг» и «Бенфика» – определили, каким цветом будет окрашена столица Португалии в этот день.

Поединок 30-го тура местной лиги на «Эштадиу Жозе Алваладе» начался с подарка для хозяев: «львы» получили право пробить пенальти.

На пути стал украинский вратарь Анатолий Трубин, который парировал удар с точки. Благодаря украинцу «Бенфика» почувствовала уверенность и первой открыла счет.

«Спортинг» создавал опасные атаки, однако забить смог лишь на 72-й минуте.

Болельщики уже смирились с ничьей в дерби и начали подводить итоги, когда «львы» в концовке матча отличились во второй раз. Впрочем, празднование быстро утихло – гол был отменен.

Гости ответили принципиальному сопернику своим вторым мячом уже в компенсированное время. «Орлы» сделали это по правилам, что и принесло им победу – 2:1.

Если Трубин зажег в важном матче, то его партнер Георгий Судаков просидел все 90 минут на скамейке запасных.

Чемпионат Португалии. 30-й тур, 19 апреля

«Спортинг» «Бенфика» 1:2

Голы: Морита, 72 – Шельдеруп, 27 (пен.), Рафа Силва, 90+3

Фотогалерея матча:

Андрей Витренко
Комментарии 6
Трубін красень, з чималим відривом кращий гравець матчу!
С победой орлов!🦅❤️🤍 Трубин молоток!💪🇺🇦 🥳
Ну то що там Моуріньо, Трубін поганий, чи то ти поганий тренер, коли гнобиш своїх гравців ? А сам збираєшся втікати з Бенфіки.
Головне що відбив пенальті на початку матчу,ато фіг знає як там далі пішло б,а так команді впевненості додало.
Трубін  зіграв посередньо. Жодного сейву, ударів по його воротах практично не було, на виході помилявся  Ще й пенальті спортінгіста пробив як сонний.
