ВИДЕО. Трубин – герой. Украинец отбил пенальти в дерби со Спортингом

Украинский голкипер Анатолий Трубин стал героем «Бенфики» на старте матча 30-го тура чемпионата Португалии против «Спортинга».

На 19-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота «орлов», и шанс открыть счет получил «Спортинг».

Анатолий спас свою команду от гола, отразив пенальти в исполнении Луиса Суареса.

