Спортинг – Бенфика – 1:2. Как Трубин пенальти отразил. Видео голов, обзор

19 апреля в 20:20 начался матч 30-го тура чемпионата Португалии между клубами «Спортинг» и «Бенфика».

Команды встретились на домашней арене «Спортинга» – «Эштадиу Жозе Алваладе».

Старт матча был отложен на 20 минут из-за «орлов», которые прибыли на стадион с задержкой.

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин стал одним из героев встречи: голкипер отразил пенальти в начале матча и сделал пять сейвов.

Команды обменялись голами и постепенно смирялись с ничьей, однако всё изменилось в концовке встречи.

«Орлы» на последних минутах забили и вырвали минимальную победу над принципиальным соперником – 2:1.

Другой украинец – Георгий Судаков – провел все дерби на скамейке запасных.

Португалия чемпионаты. 30-й тур, 19 апреля

«Спортинг» – «Бенфика» – 1:2

Голы: Морита, 72 – Шельдеруп, 27 (пен.), Рафа Силва, 90+3

