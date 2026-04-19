Спортинг – Бенфика – 1:2. Как Трубин пенальти отразил. Видео голов, обзор
19 апреля прошел центральный матч 30-го тура чемпионата Португалии
19 апреля в 20:20 начался матч 30-го тура чемпионата Португалии между клубами «Спортинг» и «Бенфика».
Команды встретились на домашней арене «Спортинга» – «Эштадиу Жозе Алваладе».
Старт матча был отложен на 20 минут из-за «орлов», которые прибыли на стадион с задержкой.
Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин стал одним из героев встречи: голкипер отразил пенальти в начале матча и сделал пять сейвов.
Команды обменялись голами и постепенно смирялись с ничьей, однако всё изменилось в концовке встречи.
«Орлы» на последних минутах забили и вырвали минимальную победу над принципиальным соперником – 2:1.
Другой украинец – Георгий Судаков – провел все дерби на скамейке запасных.
Португалия чемпионаты. 30-й тур, 19 апреля
«Спортинг» – «Бенфика» – 1:2
Голы: Морита, 72 – Шельдеруп, 27 (пен.), Рафа Силва, 90+3
Видео сейва Трубина:
Events of the match
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шовковский ответил, хочет ли он возглавить главную команду страны
Ричард Торрес похвалил Александра Усика