Шаг до полуфинала. Аль-Наср с голом Роналду победил в Лиге чемпионов

19 апреля «Аль-Наср» (Саудовская Аравия) сыграл первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов АФК 2, которая является вторым по значимости турниром Азии.

Соперником на этой стадии стал клуб из ОАЭ – «Аль-Васл». Первый поединок «Аль-Наср» проводил на выезде.

Автором первого гола в матче стал португалец Криштиану Роналду, который достиг отметки в 969 забитых мячей.

Далее мастер-класс продемонстрировал другой португалец – Жоау Феликс. Нападающий за две минуты оформил два ассиста.

Финальную точку в матче поставил Садио Мане на 80-й минуте. В итоге «Аль-Наср» разгромил соперника со счетом 4:0.

«Аль-Васл» (ОАЭ) – «Аль-Наср» (Саудовская Аравия) – 0:4

Голы: Роналду, 11, Мартинес, 24, Аль-Амри, 26, Мане, 80