  4. ВИДЕО. Португальский король. Роналду забил 969-й мяч в карьере
19 апреля 2026, 17:23 | Обновлено 19 апреля 2026, 17:29
ВИДЕО. Португальский король. Роналду забил 969-й мяч в карьере

Криштиану открыл счет матча 1/4 финала Лиги чемпионов Азии

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду отличился голом за «Аль-Наср» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов Азии.

Криштиану на 11-й минуте с передачи партнера открыл счет матча против клуба «Аль-Васл» в ОАЭ.

Португалец продолжает свой путь к заветной отметке в 1000 голов: на счету Роналду уже 969 забитых мячей.

Статистика Роналду в этом сезоне вызывает восхищение. Криштиану забил 26 мячей и отдал четыре ассиста в 30 матчах, и у португальца еще есть время увеличить количество результативных действий.

Андрей Витренко
Лучший! Ждем возвращения в Европу и тысячного гола в матча ЛЧ!
