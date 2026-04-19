ВИДЕО. Португальский король. Роналду забил 969-й мяч в карьере
Криштиану открыл счет матча 1/4 финала Лиги чемпионов Азии
Легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду отличился голом за «Аль-Наср» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов Азии.
Криштиану на 11-й минуте с передачи партнера открыл счет матча против клуба «Аль-Васл» в ОАЭ.
Португалец продолжает свой путь к заветной отметке в 1000 голов: на счету Роналду уже 969 забитых мячей.
Статистика Роналду в этом сезоне вызывает восхищение. Криштиану забил 26 мячей и отдал четыре ассиста в 30 матчах, и у португальца еще есть время увеличить количество результативных действий.
ВИДЕО. Португальский король. Роналду забил 969-й мяч в карьере
Президент УАФ против возвращения россиян
Шовковский ответил, хочет ли он возглавить главную команду страны