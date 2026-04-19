Словно в страшном сне. Кривбасс разгромил Рух
Два из трех голов в матче были забиты в свои ворота
Украинская Премьер-лига. 24-й тур.
«Кривбасс» – «Рух» – 3:0
Голы: Товарницкий (аг), 15, Ясинский, (аг), 45+4, Юрчец, 67
Предупреждения: Парако, 54, Сек, 62, Мендоза, 79 – Китела, 26, Ясинский, 45+2, Алмазбеков, 58, Квас, 84
Удаление: Алмазбеков, 74 (второе предупреждение)
«Кривбасс»: Кемкин – Дибанго (Бекавац, 85), Джонс, Виливальд, Юрчец – Араухо (Шевченко, 16) – Мендоза (Мулик, 86), Каменский (Герберт, 46), Задерака, Бар Лин (Майя, 80) – Парако (Сек, 59)
«Рух»: Клименко – Роман, Товарницкий, Слюсар (Игор Невес, 46), Китела (Себро, 87) – Бойко – Ясинский, Клайвер (Алмазбеков, 46), Притула (Квас, 76), Диалло (Мужиловский, 46) – Таллес (Тутти, 80)
Арбитр: Евгений Цыбулько (Черкассы)
Стадион: «Горняк» (Кривой Рог)
Удары (в створ): 16 (6) – 3 (0)
Угловые: 7 – 5
Оффсайды: 0 – 8
