В воскресенье, 19 апреля, состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Кривбасс» встретится с «Рухом». Матч пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк», игра начнется в 13:00.

В крайнем туре «Рух» на последних секундах смог выгрызть ничейный результат в поединке против «Колоса» тем самым добыв первые очки в 2026 году. Подопечные Федыка таким образом доказали, что они точно не списанная торба, и будут сражаться до конца в заключительных турах сезона. Другое дело «Кривбасс», который вряд ли уже сможет за что-то побороться, поэтому вполне возможно, команда Ван Леувена попытается поиграть оставшиеся поединки в свое удовольствие, а такая стратегия иногда может превратить обычный поединок в настоящее зрелище.

Напомним, что в первом круге «Кривбасс» победил «Рух» со счетом 2:1.

