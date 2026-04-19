Патрик ван ЛЕУВЕН: «Врач посоветовал заменить этого футболиста»

Главный тренер криворожского Кривбасса Патрик ван Леувен поделился эмоциями после победы своей команды над львовским Рухом (3:0) в матче 24 тура УПЛ.

– Довольно уверенная победа сегодня над «Рухом». По вашему мнению, за счет чего удалось добиться столь убедительного результата?

– Да, вы правы, это очень хороший результат. Но я не очень доволен игрой, особенно в первом тайме, когда мы не создавали столь много моментов. Да, «Рух» помог забить два гола, но наша проблема в том, что мы не принимаем простые решения и не создаем много шансов. Мы можем создавать гораздо больше и забивать больше.

– Вы были готовы, возможно, делать определенные изменения еще в первые 45 минут?

– Да, как вы сказали, я был недоволен игрой команды в первом тайме. Действительно, уже думал о некоторых заменах, потому что вместо простых вещей мы делали более сложные. Я уже размышлял о том, чтобы кого-то изменить.

– Вы не хотели заменять Араухо, когда он получил повреждение? Что сейчас с ним, как он себя чувствует?

– Ситуация была очевидна в том смысле, что наш врач посоветовал заменить его из-за этой ситуации. Поэтому я думаю, что нам просто нужно было прислушиваться и заменить футболиста, потому что на следующей неделе к нам приезжает еще одна хорошая команда, – сказал коуч.