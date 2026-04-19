Федык объяснил поражение от Кривбасса, за которое Козловский уничтожил Рух

Главный тренер львовского Руха Иван Федык поделился эмоциями после поражения своей команды от Кривбасса (0:3) в 24-м туре УПЛ, за которое львовский клуб уничтожил Святослав Козловский.

- Иван Зенонович, поражение 0:3 в Кривом Роге. Что, по вашему мнению, повлияло на этот результат?

– Большую роль сыграл первый пропущенный гол, после которого первоначальный план на игру перестал работать и пришлось его менять. Ребята набираются опыта, это все, что можно сказать об этой игре.

Футболисты должны получать игровое время, если они выиграют конкуренцию за место в составе. Мы ставим играть молодежь, ведь у нас нет других футболистов. И даже в таких условиях они постепенно растут. В то же время жалко старших, более опытных игроков, к которым нет глобальных претензий, но они больше всего страдают от этих результатов.

– Сегодня на необычной для себя позиции в атаке играл Денис Слюсарь. Не жалеете ли вы о решении выпустить его там? Наигрывали ли вы такое расположение футболистов на поле раньше?

– Думаю, все видели, что на позиции в нападении он выглядит лучше всех наших форвардов. Я точно не жалею о том, что выпустил Дениса в атаке. Просто он пока не готов провести на поле весь матч, поэтому мы заменили его в перерыве – это единственная причина замены.

– Во втором тайме вы выпустили на поле больше атакующих игроков, полностью обновив нападение. Вышли Алмазбеков, Игорь Невес, дебютант Юрий Мужиловский. Вторая желтая Алмазбекова это что: нехватка опыта, не услышал ваших наставлений?

– Я бы не хотел обсуждать сейчас действия отдельных футболистов. Об этом мы с игроками потом поговорим индивидуально.

– В каком состоянии Егор Клименко? Будете ли вы говорить также индивидуально с ним? Егор не впервые играл за «Рух», но впервые сыграл в этом сезоне и произошла досадная ошибка. Может ли эта ситуация ментально повлиять на парня?

– Ошибаются все, но когда это делает голкипер – это наиболее заметная ошибка. Не ошибается только тот, кто не выходит на поле, – сказал Иван.