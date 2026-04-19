В воскресенье, 19 апреля, состоится поединок 24 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся криворожский «Кривбасс» и львовский «Рух». Матч пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало – в 13:00.

Кривбасс

«Кривбасс» откатился в середину таблицы и, похоже, кардинально выше не поднимется. Правда, и не опустится. Можно было бы говорить, что в оставшихся матчах команда будет наигрывать состав на следующий сезон, но есть два «но». Во-первых, мы знаем, как кардинально меняется состав подавляющего большинства украинских клубов в летнее межсезонье. А во-вторых, ходят слухи о возможных больших проблемах клуба с финансами, поэтому вообще вопрос следующего сезона под вопросом. Надеемся, что это действительно слухи.

Как бы то ни было, появляется периодически информация о задолженности перед футболистами. Если она есть, это однозначно влияет на результаты. А они весной такие себе, поражения чередуются с ничьими победами, одним словом, стабильности нет.

В игре прошлого тура «Кривбасс» играл против «Кудровки». Была веселая игра с желанием обеих команд забить победный гол, однако больше повезло как раз «Кривбассу» – 2:1.

Уже нет травмированных в команде, в частности, восстановился Бекавац. Вряд ли он выйдет на поле, но пустой лазарет придаст вариативности Патрику ван Леувену.

Рух

«Рух», возможно, играет последний сезон в Премьер-лиге. Как и о «Кривбасс», о львовской команде ходят разные слухи, однако в этом случае все выглядит значительно правдоподобнее и конкретнее, да и разные факторы, такие как массовый уход футболистов в «Карпаты» и кадровый голод, этому способствуют. Соответственно, и место в таблице при таких условиях не может быть высоким и только факт наличия гораздо более кризисных в игровом плане «Полтавы» и «Александрии» спасают «черно-желтых» от зоны прямого вылета.

В прошлом тура «Рух» довольно неожиданно не проиграл, отобрав очки у «Колоса» ио не проиграв седьмой раз подряд. Это произошло благодаря дебютному голу форварда Игоря Невеса, сделавшего счет 1:1.

Кроме всего вышеупомянутого, кадровый голод «Руха» усиливается травмами. В частности, не сыграют Киричок, Слюсар, Копына и основной вратарь Герета, под вопросом участие в матче Притулы.

История встреч

Семь матчей сыграно, и преимущество у львовьян, правда, только на один забитый гол – у обеих команд по две победы и три ничьи, но разница мячей 7:8.

Ориентировочные составы

«Кривбасс»: Кемкин – Юрчец, Виливальд, Джонс, Дибанго – Араухо, Шевченко – Лин, Задерака, Мендоза – Парако

«Рух»: Клименко – Китела, Пидгурский, Товарницкий, Ясинский – Таллес, Бойко – Притула, Невес, Диалло – Тутти

Прогноз на противостояние

Вроде и есть «Кривбасс» явным фаворитом, но в конце сезона недооценивать аутсайдеров не стоит. Поэтому не буду пытаться угадать победителя, а просто сделаю ставку на большое количество голов в матче.

Букмекеры GGBET оценивают шансы так: 1.88 для «Кривбасса» и 4.19 для «Руха».