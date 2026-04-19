Сенсация в матче ПСЖ и Лиона. Надежный Забарный, россиянин напропускал
«Львы» победили 2:1
В матче 30-го тура Лиги 1 ПСЖ на своем поле уступил «Лиону» со счётом 1:2. Поединок состоялся в Париже на стадионе «Парк де Пренс».
Гости быстро сделали задел: уже на 7-й минуте отличился Эндрик, а на 18-й преимущество «Лиона» удвоил Афонсу Морейра. Парижане сумели ответить лишь в конце встречи – на 90+4-й минуте гол забил Хвича Кварацхелия, установив окончательный счет 1:2.
Украинский футболист Илья Забарный провел довольно надежный матч, но его подвел вратарь парижан Сафонов. Роман Яремчук провел матч на скамейке запасных «Лиона».
После этого поединка ПСЖ с 63 очками остается лидером чемпионата, тогда как «Лион» поднялся на третью позицию, имея 54 очка после 30 матчей.
Лига 1. 30-й тур.
ПСЖ – Лион – 1:2
Голы: Кварацхелия, 90+4 – Эндрик, 6, Морейра, 18.
ПСЖ: Сафонов, Эрнандес, Хакими, Пачо, Забарный, Бералдо, Маюлу (Ли Кан Ин 59), Витинья (Заир-Эмери 39), Дуэ (Кварацхелия 59), Рамуш (Дембеле 59), Барколя (Руис 72).
Лион: Грейф, Клюйверт (Гатебур 60), Мейтленд-Найлз, Ниакате, Мата, Абнер, Мортон, Мангаля (Тессманн 79), Мера (Камара 85), Эндрик (Карабец 79), Морейра.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции, в финале в двух сетах обыграв Веронику
Михавко может перейти в «Тоттенхэм»
Гол⚽+🅰️ссист Эндрика из Реала😋
ПСЖ украинца Забарного станет чемпионом, но Лиону украинца Яремчука победа была нужней. Параллельная осечка Лилля с Ниццей (0:0) вернула ткачей в топ-3! 🎉🥳