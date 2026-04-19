Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таблица АПЛ. Ман Сити по потерянным очкам сравнялся с Арсеналом
Англия
19 апреля 2026, 21:12 | Обновлено 19 апреля 2026, 21:16
427
0

Таблица АПЛ. Ман Сити по потерянным очкам сравнялся с Арсеналом

Гол Эрлинга Холанда принес победу горожанам в топ-матче 33-го тура

Getty Images/Global Images Ukraine

В Английской Премьер-лиге сыграно 33 тура, и продолжается гонка за чемпионство.

В уик-энд были проведены поединки очередного тура АПЛ.

В центральном матче тура Ман Сити нанес поражение Арсеналу (2:1). Победный гол для горожан забил Эрлинг Холанд.

Ман Сити в чемпионской гонке с канонирами отстает на 3 очка, но имеет игру в запасе. По потерянным очкам – равенство.

Топ-6 АПЛ: Арсенал (70 очков), Манчестер Сити (67), Ман Юнайтед (58), Астон Вилла (58), Ливерпуль (55), Челси (48).

Борьбу за выживание ведут: Ноттингем Форест (36), Вест Хэм (32), Тоттенхэм (31), Бернли (20), Вулверхэмптон (17).

В списке бомбардиров сезона АПЛ лидируют: Эрлинг Холанд из Ман Сити (23 гола) и Игор Тиаго из Брентфорда (21 мяч).

В АПЛ выступают два украинских футболиста: Виталий Миколенко (Эвертон) и Егор Ярмолюк (Брентфорд).

АПЛ. 33-й тур

  • 18.04. 14:30. Брентфорд – Фулхэм – 0:0
  • 18.04. 17:00. Лидс – Вулверхэмптон – 3:0
  • 18.04. 17:00. Ньюкасл – Борнмут – 1:2
  • 18.04. 19:30. Тоттенхэм – Брайтон – 2:2
  • 18.04. 22:00. Челси – Манчестер Юнайтед – 0:1
  • 19.04. 16:00. Астон Вилла – Сандерленд – 4:3
  • 19.04. 16:00. Эвертон – Ливерпуль – 1:2
  • 19.04. 16:00. Ноттингем Форест – Бернли – 4:1
  • 19.04. 18:30. Манчестер Сити – Арсенал – 2:1
  • 20.04. 22:00. Кристал Пэлас – Вест Хэм

Турнирная таблица АПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 33 21 7 5 63 - 26 25.04.26 19:30 Арсенал - Ньюкасл19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут14.03.26 Арсенал 2:0 Эвертон04.03.26 Брайтон 0:1 Арсенал01.03.26 Арсенал 2:1 Челси 70
2 Манчестер Сити 32 20 7 5 65 - 29 22.04.26 22:00 Бёрнли - Манчестер Сити19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити14.03.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити04.03.26 Манчестер Сити 2:2 Ноттингем Форест28.02.26 Лидс 0:1 Манчестер Сити 67
3 Манчестер Юнайтед 33 16 10 7 58 - 45 27.04.26 22:00 Манчестер Юнайтед - Брентфорд18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс20.03.26 Борнмут 2:2 Манчестер Юнайтед15.03.26 Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла04.03.26 Ньюкасл 2:1 Манчестер Юнайтед 58
4 Астон Вилла 33 17 7 9 47 - 41 25.04.26 14:30 Фулхэм - Астон Вилла19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла22.03.26 Астон Вилла 2:0 Вест Хэм15.03.26 Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла04.03.26 Астон Вилла 1:4 Челси 58
5 Ливерпуль 33 16 7 10 54 - 43 25.04.26 17:00 Ливерпуль - Кристал Пэлас19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм21.03.26 Брайтон 2:1 Ливерпуль15.03.26 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм03.03.26 Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль 55
6 Челси 33 13 9 11 53 - 42 21.04.26 22:00 Брайтон - Челси18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити21.03.26 Эвертон 3:0 Челси14.03.26 Челси 0:1 Ньюкасл04.03.26 Астон Вилла 1:4 Челси 48
7 Брентфорд 33 13 9 11 48 - 44 27.04.26 22:00 Манчестер Юнайтед - Брентфорд18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон21.03.26 Лидс 0:0 Брентфорд16.03.26 Брентфорд 2:2 Вулверхэмптон03.03.26 Борнмут 0:0 Брентфорд 48
8 Борнмут 33 11 15 7 50 - 50 22.04.26 22:00 Борнмут - Лидс18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут20.03.26 Борнмут 2:2 Манчестер Юнайтед14.03.26 Бёрнли 0:0 Борнмут03.03.26 Борнмут 0:0 Брентфорд 48
9 Брайтон 33 12 11 10 45 - 39 21.04.26 22:00 Брайтон - Челси18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон21.03.26 Брайтон 2:1 Ливерпуль14.03.26 Сандерленд 0:1 Брайтон04.03.26 Брайтон 0:1 Арсенал 47
10 Эвертон 33 13 8 12 40 - 39 25.04.26 17:00 Вест Хэм - Эвертон19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон21.03.26 Эвертон 3:0 Челси14.03.26 Арсенал 2:0 Эвертон03.03.26 Эвертон 2:0 Бёрнли 47
11 Сандерленд 33 12 10 11 36 - 40 24.04.26 22:00 Сандерленд - Ноттингем Форест19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм22.03.26 Ньюкасл 1:2 Сандерленд14.03.26 Сандерленд 0:1 Брайтон03.03.26 Лидс 0:1 Сандерленд 46
12 Фулхэм 33 13 6 14 43 - 46 25.04.26 14:30 Фулхэм - Астон Вилла18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм21.03.26 Фулхэм 3:1 Бёрнли15.03.26 Ноттингем Форест 0:0 Фулхэм04.03.26 Фулхэм 0:1 Вест Хэм 45
13 Кристал Пэлас 31 11 9 11 35 - 36 20.04.26 22:00 Кристал Пэлас - Вест Хэм12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл15.03.26 Кристал Пэлас 0:0 Лидс05.03.26 Тоттенхэм 1:3 Кристал Пэлас01.03.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Кристал Пэлас22.02.26 Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон 42
14 Ньюкасл 33 12 6 15 46 - 49 25.04.26 19:30 Арсенал - Ньюкасл18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл22.03.26 Ньюкасл 1:2 Сандерленд14.03.26 Челси 0:1 Ньюкасл04.03.26 Ньюкасл 2:1 Манчестер Юнайтед 42
15 Лидс 33 9 12 12 42 - 49 22.04.26 22:00 Борнмут - Лидс18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс21.03.26 Лидс 0:0 Брентфорд15.03.26 Кристал Пэлас 0:0 Лидс03.03.26 Лидс 0:1 Сандерленд 39
16 Ноттингем Форест 33 9 9 15 36 - 45 24.04.26 22:00 Сандерленд - Ноттингем Форест19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла22.03.26 Тоттенхэм 0:3 Ноттингем Форест15.03.26 Ноттингем Форест 0:0 Фулхэм04.03.26 Манчестер Сити 2:2 Ноттингем Форест 36
17 Вест Хэм 32 8 8 16 40 - 57 20.04.26 22:00 Кристал Пэлас - Вест Хэм10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон22.03.26 Астон Вилла 2:0 Вест Хэм14.03.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити04.03.26 Фулхэм 0:1 Вест Хэм28.02.26 Ливерпуль 5:2 Вест Хэм 32
18 Тоттенхэм 33 7 10 16 42 - 53 25.04.26 17:00 Вулверхэмптон - Тоттенхэм18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм22.03.26 Тоттенхэм 0:3 Ноттингем Форест15.03.26 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм05.03.26 Тоттенхэм 1:3 Кристал Пэлас 31
19 Бёрнли 33 4 8 21 34 - 67 22.04.26 22:00 Бёрнли - Манчестер Сити19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон21.03.26 Фулхэм 3:1 Бёрнли14.03.26 Бёрнли 0:0 Борнмут03.03.26 Эвертон 2:0 Бёрнли 20
20 Вулверхэмптон 33 3 8 22 24 - 61 25.04.26 17:00 Вулверхэмптон - Тоттенхэм18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон16.03.26 Брентфорд 2:2 Вулверхэмптон03.03.26 Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль27.02.26 Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла 17
Полная таблица

Николай Степанов
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем