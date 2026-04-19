Таблица АПЛ. Ман Сити по потерянным очкам сравнялся с Арсеналом

В Английской Премьер-лиге сыграно 33 тура, и продолжается гонка за чемпионство.

В уик-энд были проведены поединки очередного тура АПЛ.

В центральном матче тура Ман Сити нанес поражение Арсеналу (2:1). Победный гол для горожан забил Эрлинг Холанд.

Ман Сити в чемпионской гонке с канонирами отстает на 3 очка, но имеет игру в запасе. По потерянным очкам – равенство.

Топ-6 АПЛ: Арсенал (70 очков), Манчестер Сити (67), Ман Юнайтед (58), Астон Вилла (58), Ливерпуль (55), Челси (48).

Борьбу за выживание ведут: Ноттингем Форест (36), Вест Хэм (32), Тоттенхэм (31), Бернли (20), Вулверхэмптон (17).

В списке бомбардиров сезона АПЛ лидируют: Эрлинг Холанд из Ман Сити (23 гола) и Игор Тиаго из Брентфорда (21 мяч).

В АПЛ выступают два украинских футболиста: Виталий Миколенко (Эвертон) и Егор Ярмолюк (Брентфорд).

АПЛ. 33-й тур

18.04. 14:30. Брентфорд – Фулхэм – 0:0

18.04. 17:00. Лидс – Вулверхэмптон – 3:0

18.04. 17:00. Ньюкасл – Борнмут – 1:2

18.04. 19:30. Тоттенхэм – Брайтон – 2:2

18.04. 22:00. Челси – Манчестер Юнайтед – 0:1

19.04. 16:00. Астон Вилла – Сандерленд – 4:3

19.04. 16:00. Эвертон – Ливерпуль – 1:2

19.04. 16:00. Ноттингем Форест – Бернли – 4:1

19.04. 18:30. Манчестер Сити – Арсенал – 2:1

20.04. 22:00. Кристал Пэлас – Вест Хэм

