Ман Сити – Арсенал – 2:1. Мяч Холанда и ошибка кипера. Видео голов и обзор

19 апреля в 18:30 состоялся центральный матч 33-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити обыграл Арсенал на стадионе Этихад в Манчестере (2:1).

На 16-й минуте благодаря сольному проходу Райан Шерки открыл счет для Ман Сити.

Вскоре после ужасной ошибки кипера Джанлуиджи Доннаруммы Кай Хаверц сравнял счет.

На 65-й минуте, забив очень важный гол, Эрлинг Холанд вывел Ман Сити вперед (2:1).

Топ-6 АПЛ: Арсенал (70 очков), Ман Сити (67 и игра в запасе), Ман Юнайтед, Астон Вилла (по 58), Ливерпуль (55), Челси (48).

Голы: Шерки, 16, Холанд, 65 – Хаверц, 18

