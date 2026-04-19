Ман Сити – Арсенал – 2:1. Мяч Холанда и ошибка кипера. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 33-го тура АПЛ
19 апреля в 18:30 состоялся центральный матч 33-го тура Английской Премьер-лиги.
Манчестер Сити обыграл Арсенал на стадионе Этихад в Манчестере (2:1).
Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 16-й минуте благодаря сольному проходу Райан Шерки открыл счет для Ман Сити.
Вскоре после ужасной ошибки кипера Джанлуиджи Доннаруммы Кай Хаверц сравнял счет.
На 65-й минуте, забив очень важный гол, Эрлинг Холанд вывел Ман Сити вперед (2:1).
Топ-6 АПЛ: Арсенал (70 очков), Ман Сити (67 и игра в запасе), Ман Юнайтед, Астон Вилла (по 58), Ливерпуль (55), Челси (48).
Английская Премьер-лига. 33-й тур. 19 апреля
Манчестер Сити – Арсенал – 2:1
Голы: Шерки, 16, Холанд, 65 – Хаверц, 18
