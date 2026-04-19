  4. Ман Сити – Арсенал – 2:1. Мяч Холанда и ошибка кипера. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
19.04.2026 18:30 – FT 2 : 1
Арсенал
Англия
19 апреля 2026, 21:10 | Обновлено 19 апреля 2026, 21:24
2489
1

Ман Сити – Арсенал – 2:1. Мяч Холанда и ошибка кипера. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 33-го тура АПЛ

19 апреля в 18:30 состоялся центральный матч 33-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити обыграл Арсенал на стадионе Этихад в Манчестере (2:1).

На 16-й минуте благодаря сольному проходу Райан Шерки открыл счет для Ман Сити.

Вскоре после ужасной ошибки кипера Джанлуиджи Доннаруммы Кай Хаверц сравнял счет.

На 65-й минуте, забив очень важный гол, Эрлинг Холанд вывел Ман Сити вперед (2:1).

Топ-6 АПЛ: Арсенал (70 очков), Ман Сити (67 и игра в запасе), Ман Юнайтед, Астон Вилла (по 58), Ливерпуль (55), Челси (48).

Английская Премьер-лига. 33-й тур. 19 апреля

Манчестер Сити – Арсенал – 2:1

Голы: Шерки, 16, Холанд, 65 – Хаверц, 18

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Манчестер Сити), асcист Матеус Нунес.
Николай Степанов
Гаверц забивав МанСіті переможний гол в фіналі Ліги чемпіонів, коли грав за Челсі. Тож він точно має менталитет переможця, як і Пеп з командою, але Артета, схоже, ні Подивимося, звичайно, але уже в наступному матчі Арсенал може втратити очки з Ньюкаслом. Але цікава розвʼязка, подивимось.
