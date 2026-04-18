Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Манчестер Сити – Арсенал. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
19.04.2026 18:30 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
18 апреля 2026, 22:45 | Обновлено 18 апреля 2026, 22:47
98
0

Манчестер Сити – Арсенал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча 33-го тура Английской Премьер-лиги

ФК Манчестер Сити

В 33-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своём поле примет «Арсенал». Матч состоится 19 апреля в 18:30.

Команда Пепа Гвардиолы после вылета из Лиги чемпионов набрала отличный ход: сначала взяла Кубок английской лиги, обыграв «Арсенал» в финале 2:0, затем уверенно прошла «Ливерпуль» в Кубке Англии (4:0), а на прошлой неделе без проблем разобралась с «Челси» в АПЛ на выезде – 3:0. Все ключевые соперники в Англии были обыграны, причём всухую.

Теперь на очереди снова «Арсенал» – и это может стать решающим матчем сезона для «Сити». В случае победы команда фактически догонит лондонцев в таблице и резко обострит борьбу за чемпионство.

«Арсенал» же подходит к игре в непростом состоянии: всего одна победа в последних пяти матчах, поражение в финале Кубка лиги, вылет из Кубка Англии от «Саутгемптона» и осечка в чемпионате против «Борнмута». При этом в АПЛ у «канониров» сейчас +6 очков, но у «Сити» есть игра в запасе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Арсенал», за которой можно следить на украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Манчестер Сити
19 апреля 2026 -
18:30
Арсенал
Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем