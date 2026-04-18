В 33-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своём поле примет «Арсенал». Матч состоится 19 апреля в 18:30.

Команда Пепа Гвардиолы после вылета из Лиги чемпионов набрала отличный ход: сначала взяла Кубок английской лиги, обыграв «Арсенал» в финале 2:0, затем уверенно прошла «Ливерпуль» в Кубке Англии (4:0), а на прошлой неделе без проблем разобралась с «Челси» в АПЛ на выезде – 3:0. Все ключевые соперники в Англии были обыграны, причём всухую.

Теперь на очереди снова «Арсенал» – и это может стать решающим матчем сезона для «Сити». В случае победы команда фактически догонит лондонцев в таблице и резко обострит борьбу за чемпионство.

«Арсенал» же подходит к игре в непростом состоянии: всего одна победа в последних пяти матчах, поражение в финале Кубка лиги, вылет из Кубка Англии от «Саутгемптона» и осечка в чемпионате против «Борнмута». При этом в АПЛ у «канониров» сейчас +6 очков, но у «Сити» есть игра в запасе.

