В субботу, 19 апреля, состоится поединок 33-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом». По киевскому времени игра начнется в 18:30.

Манчестер Сити

Команда Пепа Гвардиолы в очередной раз проводит очень сильный сезон. После 31 тура Премьер-лиги на балансе «горожан» есть 64 очка, благодаря которым они находятся на 2-м месте турнирной таблицы. Расстояние от лидера «Арсенала» на данный момент составляет 6 очков, однако лондонцы сыграли на 1 матч больше. В Кубке Англии «Манчестер Сити» уже квалифицировался в полуфинал, где будет противостоять «Саутгемптону».

Выступления в Лиге чемпионов англичане завершили на стадии 1/8 финала, где с общим счетом 1:5 уступили мадридскому «Реалу».

Арсенал

Коллектив Микеля Артеты также демонстрирует достойные результаты. За 32 матча чемпионата Англии «канонирам» удалось набрать 70 зачетных пунктов, чего сейчас достаточно, чтобы возглавлять турнирную таблицу. Однако, как уже упоминалось ранее, «горожане» находятся на расстоянии 6 очков и имеют игру в запасе. Кубок Англии «Арсенал» покинул на стадии 1/4 финала, проиграв «Саутгемптону» со счетом 2:1.

В Лиге чемпионов англичанам удалось выбить «Байер Леверкузен» и «Спортинг» и квалифицироваться в полуфинал турнира. На этой стадии лондонцам будет противостоять мадридский «Атлетико».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами очевидного фаворита нет. Каждый коллектив одержал по 1 победе, а еще 3 игры завершились вничью.

Интересные факты

В последних 5-х играх «Арсенал» одержал только 1 победу.

«Манчестер Сити» и «Арсенал» забили 63 и 62 гола в текущем сезоне Премьер-лиги соответственно – это лучшие показатели среди всех команд.

В 6/8 последних играх «Арсенала» было забито меньше 2.5 гола.

«Манчестер Сити» победил в 8/10 предыдущих домашних поединках.

Возможные стартовые составы

Манчестер Сити: Доннарума – О'Райлли, Геи, Хусанов, Нунеш – Силва, Родри – Доку, Шерки, Семеньо – Голланд

Арсенал: Рая – Инкапье, Габриэл, Салиба, Уайт – Райс, Субименди – Троссард, Эзе, Мартинелли – Дёкереш

Прогноз Sport.ua: победа «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.85 по линии БК betking.