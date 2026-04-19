В чемпионской гонке всё только начинается. Арсенал уступил Манчестер Сити

В 33 туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своём поле принимал «Арсенал».

С первых минут хозяева ожидаемо забрали мяч под контроль и начали давить позиционно. Уже на 5-й минуте Райан Шерки мог открывать счёт - удар из-за пределов штрафной получился плотным и точным, но «Арсенал» спасла штанга.

Однако спустя 10 минут Шерки всё-таки добился своего. Он эффектно ворвался в штрафную, разобрался сразу с несколькими защитниками и хладнокровно уложил мяч в угол под штангу. Гол - настоящий шедевр, идеально вписавшийся в яркое начало встречи.

Но радость «Сити» быстро смазалась грубой ошибкой Джанлуиджи Доннаруммы. Итальянец замешкался при выносе мяча, Кай Хаверц включил прессинг, и вратарь, выбивая, попал прямо в ногу немцу - от которой мяч предательски влетел в ворота. Шоковый эпизод: такие голы на этом уровне случаются редко, но когда случаются - выглядят максимально болезненно и нелепо одновременно. После этого игра слегка успокоилась. Команды обменивались угловыми, но до перерыва по-настоящему острых моментов больше не возникало.

Во втором тайме «Сити» снова начал активно. Уже на 49-й минуте Эрлинг Холанд мог выводить хозяев вперёд, но его удар с близкой дистанции вновь пришёлся в штангу - «Арсенал» продолжал жить на грани.

В целом мяч больше контролировали хозяева, однако «канониры» грамотно оборонялись и ждали свой шанс. И он пришёл на 60-й минуте: Хаверц выскочил один на один с Доннаруммой, но вратарь исправился и спас команду. Спустя минуту Эзе пробил с дистанции - спасла штанга. Потрясающая, безумная минута от «Арсенала», когда матч мог перевернуться дважды.

Но футбольное правило сработало мгновенно: не забиваешь ты - забивают тебе. Уже через пару минут Холанд получил мяч в штрафной и с левой ноги точно уложил его в дальний угол - 2:1.

«Арсенал» бросился спасать игру. И почти сразу мог сравнивать: Габриэл бил головой с нескольких метров, но мяч после рикошета от О’Райли снова угодил в штангу. Катастрофическое невезение гостей.

В концовке «Арсенал» прижал «Сити» к воротам: навесы, стандарты, давление - всё было. И самый главный момент пришёл на 95-й минуте: Троссард подал, Хаверц выиграл верх и бил практически наверняка, но мяч прошёл над перекладиной. Артета в этот момент упал на колени - эмоции говорили сами за себя, это был тот самый последний шанс.

Финальные минуты «Сити» провёл хладнокровно, грамотно убивая время и доведя матч до победы.

Чемпионская гонка в АПЛ продолжается - и теперь она становится по-настоящему горячей, без права на ошибку в каждом следующем туре.

Английская Премьер-лига. 33-й тур.

«Манчестер Сити» – «Арсенал» – 2:1

Голы: Шерки, 16, Холанд, 6 – Хаверц, 18.

Предупреждение: Гехи, 60, Холанд, 83 – Москера, 36, Габриэль, 83.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нуньес, Хусанов, Гехи, О’Райли, Родри (Нико, 88), Силва, Семеньо (Аке, 90+5), Шерки (Фоден, 85), Доку (Савиньо, 88), Холанд.

Запасные: Траффорд, Рейндерс, Стоунс, Аке, Мармуш, Нико, Айт-Нури, Савиньо, Фоден

«Арсенал»: Райя, Москера (Уайт, 74), Салиба, Габриэл, Инкапье, Райс, Субименди (Дьокереш, 85), Эзе (Троссард, 74), Эдегор, Мадуэке (Мартинелли, 46), Хаверц.

Запасные: Аррисабалага, Льюис-Скелли, Уайт, Нергор, Доумэн, Мартинелли, Троссар, Дьокереш, Жезус.

Стадион: «Этихад» (Манчестер)

Арбитр: Энтони Тейлор