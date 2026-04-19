  4. Сериями перебили аппетит. Эпицентр и Карпаты голами не отличились
Эпицентр
19.04.2026 15:30 – FT 0 : 0
Карпаты Львов
19 апреля 2026, 17:36 | Обновлено 19 апреля 2026, 18:00
Команды Нагорняка и Фернандеса не имели особого желания рисковать

На «Арене Левый Берег» состоялся поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Эпицентр» и «Карпаты».

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк после поражения от «Зари» в стартовом составе своих подопечных произвел три замены. Вместо Запорожца, Супряги и Лучкевича на поле вышли Рохас, Ковалец и Кирюханцев. Франсиско Фернандес после победы над «Александрией» тоже сделал кадровые ротации. Вместо дисквалифицированных Мирошниченко, Бруниньо, а также Пауло Витора и Адамюка в игру вступили Бабогло, Сыч, Шах и Алькайн.

Хозяева активнее начали игру и первым мог отличиться Сидун, но он пробил мимо ворот. Вскоре после паса Климца на ударной позиции оказался Ковалец, но защитники ликвидировали угрозу. В середине тайма уже надежно сыграл Домчак, завладев мячом после удара Сидуна. Спасает команду вратарь «Карпат» и после удара головой с близкого расстояния Себерио.

Гости тоже пытались искать пути взятия ворот соперников, почти всей командой встречавшего развитие атак «Карпат». Под конец тайма опасно издалека пробивал Чачуа, и Билык не без проблем завладел мячом.

В начале второго тайма оба соперника пытались много комбинировать. Борьба за мяч шла на подступах к воротам и опасных моментов не возникало. Одну из атак «Карпат» пытался дальним ударом завершить Костенко, но пробил низом в руки вратарю.

Активно действовал на правом фланге атаки Алькайн, совершая рейды в штрафную, но его передачи партнерам успевали перехватывать защитники и вратарь «Эпицентра». К концу матча мог отличиться и Карабин, пробивший рядом с рамкой ворот.

В итоге зрители голов в этой игре так и не дождались. Впервые в истории встреч соперников была зафиксирована ничья. При этом завершилась победная серия «Карпат», которая длилась 4 игры. Прервалось и домашнее победное шествие «Эпицентра» из 3-х игр. Вместе с тем, «Карпаты» сохраняют ворота «сухими» на протяжении 475 минут.

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

«Эпицентр» – «Карпаты» – 0:0

Предупреждение: Запорожец, 90, Кирюханцев, 90+4 – Р. Лях, 34

«Эпицентр»: Билык – Климец, Григоращук, Кош, Кирюханцев – Миронюк (Липовуз, 90+1), Себерио – Сифуэнтес (Супряга, 70), Ковалец (Запорожец, 70), К. У. Рохас – Сидун (Маткевич, 90+5).

«Карпаты»: Домчак – Р. Лях, Холод, Бабогло, Сич (Адамюк, 75) – Шах (Рубчинский, 63), Сапуга (Эрики, 63), Чачуа – Костенко (Карабин, 87), Фаал (Витор, 87), Алькайн.

Арбитр: Клим Заброда (Киев).

Стадион: «Левый Берег» (Киев).

Удары (в створ) – 4 (2) : 8 (5)
Угловые – 5:5
Оффсайды – 2:3

ЭПИЦЕНТР - КАРПАТЫ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
Баранки к чаю🥯🥯
Карпатам удачи в следующих играх
Грали два г...., одне не краще другого. У
