  Эпицентр – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
19.04.2026 15:30
Карпаты Львов
19 апреля 2026, 13:20
Эпицентр – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В воскресенье, 19 апреля, «Карпаты» в Киеве на «Арене Левый Берег» проведут матч в статусе гостей против «Эпицентра». Ранее соперники встречались в разных турнирах 6 раз и обходились без ничьих.

В предыдущем туре «Эпицентр» в гостях встречался с «Зарей» и уступил со счетом 0:1. После игры главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк отметил: «Совершенно равная игра, и мы не должны были проигрывать. До пропущенного гола были хорошие возможности отличиться, но вратарь хорошо сыграл. Ребята молодцы, пытались исправить ситуацию во втором тайме. Возможно, немного не хватило эмоций».

Подопечные Сергея Нагорняка находятся на 12-м месте – всего в двух очках от зоны переходных игр с командами Первой лиги. Победная клубная рекордная домашняя серия «Эпицентра» длится 3 игры, а безничейный сериал – 9 матчей: 4 победы и 5 поражений. «Эпицентр» может провести 10-й безголевой матч в УПЛ, а Владислав Супряга может забить 20-й гол.

«Карпаты» в прошлом туре дома победили «Александрию» со счетом 2:0, и находятся на 9 месте. После игры главный тренер «Карпат» Франсиско Фернандес заметил: «Мы знали, что игра будет нелегкой. Поскольку соперник нуждался в очках, они были необходимы для «Александрии». У них также хорошие и качественные футболисты в составе. Мы понимали, что надо первыми забить гол, и таким образом мы сможем переломить ход игры».

В среду «Карпаты» на своей базе сыграли контрольный матч и победили «Феникс-Мариуполь» со счетом 5:0. Победная клубная рекордная серия «зелено-белых» длится уже 4 игры и в общей сложности ворота львовского клуба остаются «на замке» на протяжении 385 минут. «Карпаты» могут одержать 10 победу на чужом поле в УПЛ. Пропустят игру удаленный с поля в прошлом туре Денис Мирошниченко и Бруниньо – после 4-х желтых карточек.

Ранее «Карпаты» встречались с «Эпицентром» в разных турнирах 6 раз и соперники обходились без ничьих: 4 победы одержала команда из Каменца-Подольского и две – «зелено-белые». В УПЛ была всего одна игра – в первом круге нынешнего чемпионата во Львове, и тогда «Карпаты» уступили со счетом 1:3. В составе гостей голы забивали Николай Миронюк, Александр Климец и Владислав Мороз, а у хозяев – Пауло Витор.

Арбитром матча назначен Клим Заброда (Киев), для которого это будет 27-й матч в УПЛ. «Эпицентр» при этом арбитре провел 3 домашних игры: ничья и два поражения. «Карпаты» при Заброде провела один матч и сыграли вничью.

В предыдущих трех домашних матчах «Эпицентр» очков не терял. «Карпаты» не теряют очков в течение четырех игр. Прогнозируем победу львовской команды.

«Эпицентр»: Билык, Мороз, Кош, Климец, Лучкевич, Запорожец, Миронюк, Себерио, Сифуэнтес, Рохас, Сидун.

«Карпаты»: Домчак, Сыч, Холод, Бабогло, Лях, Сапуга, Чачуа, Шах, Костенко, Алькайн, Фаал.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.82 для «Эпицентра» и 1.57 для «Карпат». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

По теме:
Кривбасс – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Где смотреть онлайн матч Украинской Премьер-лиги Эпицентр – Карпаты
Марта Костюк – Вероника Подрез. Прогноз и анонс на финал WTA 250 в Руане
Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Эпицентр Каменец-Подольский прогнозы
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
Бокс | 19 апреля 2026, 10:15 1
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс

Ричард Торрес похвалил Александра Усика

Без паники: почему Арсенал – все еще фаворит чемпионской гонки АПЛ
Футбол | 19 апреля 2026, 10:06 5
Без паники: почему Арсенал – все еще фаворит чемпионской гонки АПЛ
Без паники: почему Арсенал – все еще фаворит чемпионской гонки АПЛ

Четыре причины, почему «канонирам» не стоит паниковать

Реал готовит перестройку команды. Намерены бороться за все титулы
Футбол | 19.04.2026, 13:09
Реал готовит перестройку команды. Намерены бороться за все титулы
Реал готовит перестройку команды. Намерены бороться за все титулы
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
Футбол | 19.04.2026, 09:30
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
Под ритм фламенко. Испания устроила разгром Украине
Футбол | 18.04.2026, 18:57
Под ритм фламенко. Испания устроила разгром Украине
Под ритм фламенко. Испания устроила разгром Украине
13:30 🇺🇦🧊За УКРАИНУ U18 VS венгров🇭🇺 на юношеском хоккейном ЧМ
15:30 💚🤍За КАРПАТЫ VS Эпицентра🟣⚫
16:30 🇺🇦Костюк - Подрез🇺🇦 Нельзя пропустить украинский 🏆финал Руана
18:30 ❤️🤍За АРСЕНАЛ VS Сити. Матч сезона в АПЛ. Весь мир за канониров
23:10 ⚾🇨🇦💙За бейсбольный Торонто Блю Джейс VS Аризоны Даймондбэкс🇺🇸 в МЛБ
Восхищаюсь Львовом - кофейной и шоколадной столицей Украины. Тем, как любят и громко поддерживают Карпаты зелёно-белые фаны.
От Эпицентра всего можно ожидать, что они показали громя Колос, отбирая очки у Полесья, Мет.1925. И победив те же Карпаты 3:1 осенью.
Но с новым тренером львы настроены взять реванш - чего им и пожелаю!✊
Популярные новости
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
18.04.2026, 17:25 44
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина вышла в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина вышла в УПЛ
18.04.2026, 19:59 13
Футбол
Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
17.04.2026, 15:20 16
Теннис
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
18.04.2026, 07:34 35
Футбол
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
18.04.2026, 17:49 47
Теннис
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
18.04.2026, 08:10 30
Футбол
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
17.04.2026, 18:05 58
Теннис
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
17.04.2026, 08:41 16
Футбол
