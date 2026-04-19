В воскресенье, 19 апреля, «Карпаты» в Киеве на «Арене Левый Берег» проведут матч в статусе гостей против «Эпицентра». Ранее соперники встречались в разных турнирах 6 раз и обходились без ничьих.

Эпицентр

В предыдущем туре «Эпицентр» в гостях встречался с «Зарей» и уступил со счетом 0:1. После игры главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк отметил: «Совершенно равная игра, и мы не должны были проигрывать. До пропущенного гола были хорошие возможности отличиться, но вратарь хорошо сыграл. Ребята молодцы, пытались исправить ситуацию во втором тайме. Возможно, немного не хватило эмоций».

Подопечные Сергея Нагорняка находятся на 12-м месте – всего в двух очках от зоны переходных игр с командами Первой лиги. Победная клубная рекордная домашняя серия «Эпицентра» длится 3 игры, а безничейный сериал – 9 матчей: 4 победы и 5 поражений. «Эпицентр» может провести 10-й безголевой матч в УПЛ, а Владислав Супряга может забить 20-й гол.

Карпаты

«Карпаты» в прошлом туре дома победили «Александрию» со счетом 2:0, и находятся на 9 месте. После игры главный тренер «Карпат» Франсиско Фернандес заметил: «Мы знали, что игра будет нелегкой. Поскольку соперник нуждался в очках, они были необходимы для «Александрии». У них также хорошие и качественные футболисты в составе. Мы понимали, что надо первыми забить гол, и таким образом мы сможем переломить ход игры».

В среду «Карпаты» на своей базе сыграли контрольный матч и победили «Феникс-Мариуполь» со счетом 5:0. Победная клубная рекордная серия «зелено-белых» длится уже 4 игры и в общей сложности ворота львовского клуба остаются «на замке» на протяжении 385 минут. «Карпаты» могут одержать 10 победу на чужом поле в УПЛ. Пропустят игру удаленный с поля в прошлом туре Денис Мирошниченко и Бруниньо – после 4-х желтых карточек.

Статистика встреч

Ранее «Карпаты» встречались с «Эпицентром» в разных турнирах 6 раз и соперники обходились без ничьих: 4 победы одержала команда из Каменца-Подольского и две – «зелено-белые». В УПЛ была всего одна игра – в первом круге нынешнего чемпионата во Львове, и тогда «Карпаты» уступили со счетом 1:3. В составе гостей голы забивали Николай Миронюк, Александр Климец и Владислав Мороз, а у хозяев – Пауло Витор.

Фемида

Арбитром матча назначен Клим Заброда (Киев), для которого это будет 27-й матч в УПЛ. «Эпицентр» при этом арбитре провел 3 домашних игры: ничья и два поражения. «Карпаты» при Заброде провела один матч и сыграли вничью.

Прогноз на противостояние

В предыдущих трех домашних матчах «Эпицентр» очков не терял. «Карпаты» не теряют очков в течение четырех игр. Прогнозируем победу львовской команды.

Ориентировочные составы:

«Эпицентр»: Билык, Мороз, Кош, Климец, Лучкевич, Запорожец, Миронюк, Себерио, Сифуэнтес, Рохас, Сидун.

«Карпаты»: Домчак, Сыч, Холод, Бабогло, Лях, Сапуга, Чачуа, Шах, Костенко, Алькайн, Фаал.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.82 для «Эпицентра» и 1.57 для «Карпат».