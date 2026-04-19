Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эпицентр – Карпаты. Текстовая трансляция. LIVE
Премьер-лига
Эпицентр
19.04.2026 15:30 - : -
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 апреля 2026, 15:27 | Обновлено 19 апреля 2026, 15:36
Эпицентр – Карпаты. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 24-го тура Украинской Премьер-лиги

ФК Карпаты

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

«Эпицентр» – «Карпаты» – 0:0

«Эпицентр»: Билык – Климец, Кош, Мороз, Кирюханцев – Миронюк, Себерио – Сифуэнтес, Ковалец, К. В. Рохас – Сидун.

Запасные: Федотов, Вавшко, Супряга, Запорожец, Липовуз, Беженар, С. Кристин, Оливейра, Маткевич, Голубь.

«Карпаты»: Домчак – Р. Лях, Холод, Бабогло, Сич – Шах, Сапуга, Чачуа – Костенко, Фаал, Алькайн.

Запасные: Клищук, Мысак, Адамюк, Педрозу, Стецьков, Булеза, Эрики, Рубчинский, Квасница, Стенио, Витор, Карабин.

Арбитр: Клим Заброда (Киев).

Стадион: «Левый Берег» (Киев).

В воскресенье, 19-го апреля, состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Эпицентр» и «Карпаты». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Левый Берег», начало в 15:30.

Команда Франсиско Фернандеса набрала воистину сумасшедшие обороты, и банально нет другого коллектива в УПЛ, который побеждал бы в четырех матчах кряду. Но в этот раз «львы» встречаются с соперником, на счету которого крайне успешная домашняя серия. И есть подозрение, что коллектив Сергея Нагорняка эту «магию» стадиона «Левый Берег» в столице просто так не отпустит.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.82 для «Эпицентра» и 1.57 для «Карпат». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Эпицентр» – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Победа Карпат 1.57 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
За Центр!
Ответить
-3
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем