Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

«Эпицентр» – «Карпаты» – 0:0

«Эпицентр»: Билык – Климец, Кош, Мороз, Кирюханцев – Миронюк, Себерио – Сифуэнтес, Ковалец, К. В. Рохас – Сидун.

Запасные: Федотов, Вавшко, Супряга, Запорожец, Липовуз, Беженар, С. Кристин, Оливейра, Маткевич, Голубь.

«Карпаты»: Домчак – Р. Лях, Холод, Бабогло, Сич – Шах, Сапуга, Чачуа – Костенко, Фаал, Алькайн.

Запасные: Клищук, Мысак, Адамюк, Педрозу, Стецьков, Булеза, Эрики, Рубчинский, Квасница, Стенио, Витор, Карабин.

Арбитр: Клим Заброда (Киев).

Стадион: «Левый Берег» (Киев).

В воскресенье, 19-го апреля, состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Эпицентр» и «Карпаты». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Левый Берег», начало в 15:30.

Команда Франсиско Фернандеса набрала воистину сумасшедшие обороты, и банально нет другого коллектива в УПЛ, который побеждал бы в четырех матчах кряду. Но в этот раз «львы» встречаются с соперником, на счету которого крайне успешная домашняя серия. И есть подозрение, что коллектив Сергея Нагорняка эту «магию» стадиона «Левый Берег» в столице просто так не отпустит.

