Сергей НАГОРНЯК: «Пусть разберется в себе. Знаете, эти эмоции... Молодец..»

Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк поделился эмоциями после ничьей с Карпатами (0:0) в матче 24 тура Украинской Премьер-лиги.

– Насколько сегодня важно было для Эпицентра заработать хотя бы 1 очко?

– Мы настраивались на победу, но по сегодняшнему матчу, давайте откровенно, абсолютно ровная игра. Наверное, две команды создали один очень опасный момент – наш момент после углового, когда прекрасно сыграл вратарь. А так совершенно ничейная игра. Где-то, возможно, игра была до гола, но я доволен тем, как складывалась игра.

«Карпаты» сейчас на ходу, это много забивающая команда, но мы сегодня, в принципе, перекрыли все их сильные стороны и имели свой шанс – к сожалению, не использовали. Думаю, на сегодняшний день счёт по игре абсолютно.

– Почему со старта вышел не Владислав Мороз, а Степан Григоращук? Я потом видела, что он прихрамывал.

– Все очень просто: травму получил на разминке во время удара и не смог продолжать игру – вынужденная замена. Но Степан молодец хорошо заменил.

– Сифуэнтес ушел не очень довольный, когда вы его заменили. Вы уже как-то обсуждали это с ним – то, что его эмоции нужно, возможно, немного направлять в другую сторону именно в таких моментах?

– Правильно вы говорите. Пусть разберется в себе. Знаете, эти эмоции… Молодец, что он недоволен, что его меняют, но у нас 28 человек.

Это мое решение – и он должен его уважать. Ничего страшного в этом нет, я доволен тем, как ребята играли. То, что его заменили – у нас незаменимых людей нет. Заменили, нервничают – пусть нервничают, ничего страшного.

– В конце вы собирались менять Сидуна и выпускать Маткевича, потом не собирались, потом снова собирались.

– Все очень просто: стандарт в наши ворота, нам нужен был Сидун. Когда мяч был наш – мы выпустили Маткевича, это была чисто тактическая замена, – сказал Нагорняк.