  4. Реал Сосьедад с Копа дель Рей, Буковина вышла в УПЛ, украинский WTA-финал
19 апреля 2026, 10:47 | Обновлено 19 апреля 2026, 10:51
Реал Сосьедад с Копа дель Рей, Буковина вышла в УПЛ, украинский WTA-финал

Главные новости за 18 апреля на Sport.ua

Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Сосьедад

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 18 апреля.

1. Быстрый гол, камбэк и серия пенальти. Реал Сосьедад выиграл Кубок Испании
Атлетико не сумел взять трофей, проиграв финал по пенальти

2A. Впервые в истории. Колос минимально победил ЛНЗ
Гол Кане помог хозяевам впервые обыграть черкасскую команду

2B. Снова все решил один гол. Металлист 1925 одолел Кудровку
Первая победа харьковской команды в истории очных противостояний

3A. Росеньор – аут? МЮ на выезде обыграл Челси с очередным ассистом Бруну
Матч Английской Премьер-лиги завершился со счетом 1:0

3B. Под ритм фламенко. Квалификация женского ЧМ: Испания разгромила Украину
Сборная Испании не оставила шансов украинским футболисткам

4A. Понадобился овертайм. Определены полуфинальные пары ЛЧ Азии
В последнем четвертьфинале Шабаб Аль-Ахли Дубай обыграл Бурирам Юнайтед

4B. Первая лига. Буковина вышла в Украинскую Премьер-лигу
Клуб из Черновцов получил путевку в элитный дивизион чемпионата Украины

5. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании талантливого бразильского вингера
Горняки и бразильский Атлетико Паранаэнсе договорились о переходе Бруниньо

6. ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины открыла турнир непростой победой
Сине-желтая команда на старте обыграла Словению

7A. Впервые в истории в финале соревнований на уровне Тура сыграют две украинки
Трофей турнира WTA 250 в Руане разыграют Марта Костюк и Вероника Подрез

7B. Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
Элина в трех сетах уступила Каролине в полуфинальном матче пятисотника

8. ЧМ-2026 по снукеру. Чжао Синьтун начал защиту титула с уверенной победы
На другом столе Барри Хокинс имеет большой перевес над Мэттью Стивенсом

9. Онофрийчук завоевала золото на этапе Кубка мира в Баку, Карика – в топ-15
Таисия в упорной борьбе опередила представительницу Германии

10. Супряга и неожиданный лидер. Топ-5 игроков УПЛ-2025/26 по голевой конверсии
О футболистах, которые лучше остальных реализовывают моменты

Николай Степанов
