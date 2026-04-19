Реал Сосьедад с Копа дель Рей, Буковина вышла в УПЛ, украинский WTA-финал
Главные новости за 18 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 18 апреля.
1. Быстрый гол, камбэк и серия пенальти. Реал Сосьедад выиграл Кубок Испании
Атлетико не сумел взять трофей, проиграв финал по пенальти
2A. Впервые в истории. Колос минимально победил ЛНЗ
Гол Кане помог хозяевам впервые обыграть черкасскую команду
2B. Снова все решил один гол. Металлист 1925 одолел Кудровку
Первая победа харьковской команды в истории очных противостояний
3A. Росеньор – аут? МЮ на выезде обыграл Челси с очередным ассистом Бруну
Матч Английской Премьер-лиги завершился со счетом 1:0
3B. Под ритм фламенко. Квалификация женского ЧМ: Испания разгромила Украину
Сборная Испании не оставила шансов украинским футболисткам
4A. Понадобился овертайм. Определены полуфинальные пары ЛЧ Азии
В последнем четвертьфинале Шабаб Аль-Ахли Дубай обыграл Бурирам Юнайтед
4B. Первая лига. Буковина вышла в Украинскую Премьер-лигу
Клуб из Черновцов получил путевку в элитный дивизион чемпионата Украины
5. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании талантливого бразильского вингера
Горняки и бразильский Атлетико Паранаэнсе договорились о переходе Бруниньо
6. ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины открыла турнир непростой победой
Сине-желтая команда на старте обыграла Словению
7A. Впервые в истории в финале соревнований на уровне Тура сыграют две украинки
Трофей турнира WTA 250 в Руане разыграют Марта Костюк и Вероника Подрез
7B. Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
Элина в трех сетах уступила Каролине в полуфинальном матче пятисотника
8. ЧМ-2026 по снукеру. Чжао Синьтун начал защиту титула с уверенной победы
На другом столе Барри Хокинс имеет большой перевес над Мэттью Стивенсом
9. Онофрийчук завоевала золото на этапе Кубка мира в Баку, Карика – в топ-15
Таисия в упорной борьбе опередила представительницу Германии
10. Супряга и неожиданный лидер. Топ-5 игроков УПЛ-2025/26 по голевой конверсии
О футболистах, которые лучше остальных реализовывают моменты
