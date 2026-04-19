Реал Сосьедад с Копа дель Рей, Буковина вышла в УПЛ, украинский WTA-финал

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 18 апреля.

1. Быстрый гол, камбэк и серия пенальти. Реал Сосьедад выиграл Кубок Испании

Атлетико не сумел взять трофей, проиграв финал по пенальти

2A. Впервые в истории. Колос минимально победил ЛНЗ

Гол Кане помог хозяевам впервые обыграть черкасскую команду

2B. Снова все решил один гол. Металлист 1925 одолел Кудровку

Первая победа харьковской команды в истории очных противостояний

3A. Росеньор – аут? МЮ на выезде обыграл Челси с очередным ассистом Бруну

Матч Английской Премьер-лиги завершился со счетом 1:0

3B. Под ритм фламенко. Квалификация женского ЧМ: Испания разгромила Украину

Сборная Испании не оставила шансов украинским футболисткам

4A. Понадобился овертайм. Определены полуфинальные пары ЛЧ Азии

В последнем четвертьфинале Шабаб Аль-Ахли Дубай обыграл Бурирам Юнайтед

4B. Первая лига. Буковина вышла в Украинскую Премьер-лигу

Клуб из Черновцов получил путевку в элитный дивизион чемпионата Украины

5. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании талантливого бразильского вингера

Горняки и бразильский Атлетико Паранаэнсе договорились о переходе Бруниньо

6. ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины открыла турнир непростой победой

Сине-желтая команда на старте обыграла Словению

7A. Впервые в истории в финале соревнований на уровне Тура сыграют две украинки

Трофей турнира WTA 250 в Руане разыграют Марта Костюк и Вероника Подрез

7B. Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте

Элина в трех сетах уступила Каролине в полуфинальном матче пятисотника

8. ЧМ-2026 по снукеру. Чжао Синьтун начал защиту титула с уверенной победы

На другом столе Барри Хокинс имеет большой перевес над Мэттью Стивенсом

9. Онофрийчук завоевала золото на этапе Кубка мира в Баку, Карика – в топ-15

Таисия в упорной борьбе опередила представительницу Германии

10. Супряга и неожиданный лидер. Топ-5 игроков УПЛ-2025/26 по голевой конверсии

О футболистах, которые лучше остальных реализовывают моменты