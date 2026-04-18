Супряга и неожиданный лидер. Топ-5 игроков УПЛ-2025/26 по голевой конверсии

Пожалуй, ни для кого не секрет, что украинская Премьер-лига является достаточно закрытым в футбольном плане чемпионатом, где забивать помногу не так просто даже очень и очень мастеровитым исполнителям. За последние десять лет в нашем чемпионате фиксировалось только четыре случая, когда лучшим бомбардиром первенства становился игрок с 20+ забитыми мячами, а 25 голов за один сезон и вовсе в отечественной лиге забивал за всю историю только Генрих Мхитарян, выступавший в сезоне-2012/13 за «Шахтер».

Реализация моментов – это один из очевидных аспектов, влияющих на в целом высокий показатель результативности. И вот с ним в УПЛ дела идут не очень-то и хорошо, хотя и не сказать, чтобы критично. Более того, в топе футболистов с наилучшей голевой конверсией найдется несколько фамилий, которые очевидно удивят многих болельщиков…

Но перед тем, как приступить к разговору о пятерке лучших футболистов текущего сезона УПЛ по показателю голевой конверсии, отметим, что во внимание принимались исключительно игроки полузащиты и нападения, а также те, кто провел в чемпионате не менее 10 матчей. Кажется, так цифры просто будут выглядеть несколько корректнее в аспекте сравнения…

4-5. Хуссейн Туати

Возраст: 24 года

Гражданство: Франция/Марокко

Клуб: «Александрия»

Голевая конверсия: 27,27%

Французский вингер с марокканскими корнями Хуссейн Туати объявился в украинском элитном дивизионе лишь летом минувшего года. Тогда его в свои ряды пригласил действующий серебряный призер чемпионата «Александрия», которой легионер достался свободным агентом. С Туати был подписан контракт на три сезона, но с тех пор Хуссейну так и не удалось стать в стане «желто-черных» стабильно основным игроком.

Всего к настоящему моменту французский легионер сыграл в 16 матчах за «Александрию» в рамках УПЛ-2025/26, но суммарно провел на поле только 360 минут. Иными словами, в пересчете на один поединок Хуссейн получает возможность проводить на поле только 22,5 минуты. Но даже в этой ситуации Туати отличился 3 забитыми мячами. Немного, однако его показатель голевой конверсии составляет 27,27%, учитывая тот факт, что всего по воротам соперников Хуссейн отличился 11 ударами, из которых в створ пришлись 5.

Несмотря на это, Туати на более важной роли в составе «Александрии» не видел ни экс-коуч Кирилл Нестеренко, при котором легионер и приходил в клуб, ни его преемник опытный Владимир Шаран. И это довольно странно, ведь цифры говорят об обратном. Хотя мы ведь говорим про УПЛ, а не про Moneyball, правда?..

4-5. Матвей Пономаренко

Возраст: 20 лет

Гражданство: Украина

Клуб: «Динамо»

Голевая конверсия: 27,27%

Молодой центрфорвард «Динамо» Матвей Пономаренко очевидно претендует на звание главного открытия как минимум весенней части текущего чемпионата. Если у Александра Шовковского воспитанник академии «бело-синих» получал лишь крохи игрового времени на поле, что выглядело не иначе, как выходами «для галочки», то после смены наставника киевлян и прихода на тренерский мостик Игоря Костюка Пономаренко раскрылся так, что болельщики и руководство клуба просто не нарадуются.

На текущий момент в активе Матвея уже 9 забитых мячей в 11 поединках УПЛ-2025/26. Могло бы быть и больше, если бы не ряд крайне спорных, а то и банально ошибочных, решений арбитров, отнявших у Пономаренко минимум пару точных ударов. В целом показатель голевой конверсии у Матвея не самый высокий – 27,27%, как и у Туати из «Александрии», но здесь стоит говорить о значительно большем числе попыток. В частности, по воротам соперника Пономаренко бьет не «по праздникам», как Хуссейн, а куда чаще – 33 раза, причем в 16 случаях удары приходились в створ. Это хорошие показатели такого себе маститого форварда, как минимум по меркам УПЛ.

Очевидно, что Пономаренко уже сейчас подходит к черте, когда ему было бы полезно сразу же пойти на повышение. Но в «Динамо», видимо, на этот счет имеют свои взгляды и уже инициировали вопрос пролонгации сотрудничества с Матвеем, очевидно, стремясь сделать его основным центрфорвардом первой команды на ближайшие лет пять как минимум. А там… Впрочем, не факт, что такие планы боссов «бело-синих» оправдаются, так как пока Пономаренко не готов так далеко заглядывать в будущее, если верить информации инсайдеров.

3. Лука Мейреллиш

Возраст: 19 лет

Гражданство: Бразилия

Клуб: «Шахтер»

Голевая конверсия: 27,78%

Воспитанник академии легендарного «Сантоса» Лука Мейреллиш перебрался в «Шахтер» летом минувшего года. Причем за талантливого нападающего «горняки» заплатили солидные 12 миллионов евро, вследствие чего к бразильцу изначально было приковано повышенное внимание со стороны болельщиков «оранжево-черных» и экспертов.

Однако выиграть конкуренцию за право называться основным центрфорвардом первой команды «Шахтера» у Мейреллиша пока не получается. Конечно, оппоненты весьма серьезные – соотечественник Кауан Элиас и буркиниец Лассина Траоре, но главное, чего не хватает Луке прямо сейчас – это стабильности. В целом Мейреллиш демонстрирует задатки топового форварда, умеющего играть как на острие, так и в оттяжке, весьма тонко понимающего игру и ход процесса на поле. Но вот выступать на плюс-минус одинаковом уровне у бразильца пока не получается.

К настоящему моменту на счету Мейреллиша 5 забитых мячей в 14 матчах. Показатель голевой конверсии у бразильца лишь чуть выше, нежели у Пономаренко и Туати – 27,78%. По воротам соперников Лука нанес 18 ударов, из которых в створ пришлись 11. Безусловно, есть куда расти, но самое важное для Мейреллиша прямо сейчас – это как можно лучше сыграться с партнерами, отточив взаимопонимание до наивысшего уровня. И когда это удастся, то и забитых мячей у Луки, видимо, станет гораздо больше.

2. Владислав Супряга

Возраст: 26 лет

Гражданство: Украина

Клуб: «Эпицентр» (аренда из «Динамо»)

Голевая конверсия: 30%

Ни для кого не является секретом, что Владислав Супряга – форвард с весьма высоким уровнем исполнительского мастерства и таланта. Еще в «Днепре-1» этот игрок заявил о себе, но последовавший затем трансфер в «Динамо» не привнес в карьеру Влада ничего положительного. В киевском клубе Супряга со временем потерял веру в себя, начал испытывать психологические проблемы, решить которые не удавалось даже при помощи аренд в «Сампдорию» и «Зарю».

Летом минувшего года «Динамо» согласилось отпустить Супрягу поработать с Сергеем Нагорняком в «Эпицентр». Этот специалист сразу же дал понять, что верит в способность Владислава вновь выйти на высокий уровень выступлений, и готов доверять ему место на поле, даже если сходу показать свои лучшие качества у новичка не выйдет.

Нельзя сказать, что доверие со стороны Нагорняка кардинально изменило ситуацию в карьере Супряги, но сейчас он хотя бы начал забивать. В частности, в текущем сезоне на счету Влада уже 3 забитых мяча в 16 матчах (830 минут). Это немного, но показатель голевой конверсии у форварда составляет 30%. Увы, но Супряга просто не так часто бьет по воротам (всего 10 попыток), и попадает в створ (6), что является обязательным условием для забитых мячей. С другой стороны, в «Эпицентре» всего восемь игроков имеют лучший показатель по количеству ударов в сезоне, причем только четверо – в два или более раза, чем Супряга. Поэтому работать над собой у Владислава еще есть куда, вопрос только в том, останется ли он в «Эпицентре» и в дальнейшем, либо же опять будет пробовать что-то менять в своей карьере…

1. Александр Яцык

Возраст: 23 года

Гражданство: Украина

Клуб: «Динамо»

Голевая конверсия: 37,5%

Неожиданно, но лучшим игроком нынешнего сезона УПЛ по голевой конверсии является вовсе не номинальный форвард или вингер, а центральный полузащитник «Динамо» Александр Яцык. Еще более странно видеть 23-летнего футболиста во главе этого рейтинга по той причине, что Яцык не является безоговорочно основным игроком «бело-синих», а получает игровую практику весьма эпизодически.

В частности, в текущем розыгрыше чемпионата на счету Александра 13 матчей, в которых он отличился 3 забитыми мячами. По воротам соперника Яцык нанес 8 ударов, из которых 3 пришлись в створ и все они привели к взятию ворот. Отсюда и показатель голевой конверсии в 37,5%.

Стоит отмечать, что в УПЛ-2025/26 Яцык сыграл лишь три матча от свистка до свистка. Учитывая это обстоятельство, а также тот факт, что в целом Александр ранее прекрасно показывал себя в «Заре», где выступал на правах аренды, абсолютно обоснованным видится интерес к хавбеку со стороны других клубов. Поговаривают, что крайне заинтересован в услугах Яцыка «Металлист 1925», где планировали подписать Александра еще зимой, но тогда договориться с «Динамо» у харьковчан не получилось, и теперь сделка вроде бы как отложена на лето и может принести «бело-синим» около 3 миллионов долларов.

NB! Статистические данные приведены на момент начала 24-го тура УПЛ