Динамо летом будет вести переговоры о крупном трансфере

«Динамо» (Киев) и «Металлист 1925» планируют возобновить переговоры о переходе Александра Яцыка.

По информации Игоря Бурбаса, харьковский клуб интересовался полузащитником еще прошлым летом, но стороны не сошлись в финансовых условиях. Зимой трансфер был близок к завершению – речь шла о сумме около 3 млн долларов, однако переход не состоялся.

Сообщается, что тренер «Динамо» Игорь Костюк решил оставить игрока в команде и предоставить ему больше игровой практики, и Яцык оправдывает доверие.

Впрочем, интерес «Металлиста 1925» никуда не исчез, и летом стороны снова сядут за стол переговоров.

Ранее сообщалось, что футбольные клубы «Динамо» и «Рух» договорились о переходе во львовский клуб на правах аренды сенегальского вингера «бело-синих» Самбы Диалло.