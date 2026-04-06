  4. Динамо летом будет вести переговоры о крупном трансфере
06 апреля 2026, 08:02
Динамо летом будет вести переговоры о крупном трансфере

«Металлист 1925» не отказался от Яцыка

ФК Динамо. Александр Яцык

«Динамо» (Киев) и «Металлист 1925» планируют возобновить переговоры о переходе Александра Яцыка.

По информации Игоря Бурбаса, харьковский клуб интересовался полузащитником еще прошлым летом, но стороны не сошлись в финансовых условиях. Зимой трансфер был близок к завершению – речь шла о сумме около 3 млн долларов, однако переход не состоялся.

Сообщается, что тренер «Динамо» Игорь Костюк решил оставить игрока в команде и предоставить ему больше игровой практики, и Яцык оправдывает доверие.

Впрочем, интерес «Металлиста 1925» никуда не исчез, и летом стороны снова сядут за стол переговоров.

Ранее сообщалось, что футбольные клубы «Динамо» и «Рух» договорились о переходе во львовский клуб на правах аренды сенегальского вингера «бело-синих» Самбы Диалло.

Динамо Киев трансферы Металлист 1925 трансферы УПЛ Александр Яцык
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
