Пономаренко шокировал Суркиса. Футболист отказал Динамо
Матвей пока не готов обсуждать новый контракт
Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко пока не готов подписать новый контракт с клубом, несмотря на инициативу руководства.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, действующий контракт игрока действует до конца 2028 года, однако «бело-синие» уже сейчас стремятся продлить сотрудничество. Впрочем, сам футболист решил не вести переговоры.
Пономаренко хочет сосредоточиться на выступлениях до завершения сезона и не отвлекаться на контрактные вопросы.
В текущем сезоне нападающий демонстрирует высокую результативность: после прихода Игоря Костюка он получил больше игрового времени и отличился 10 голами в 17 матчах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Матвій у Динамо з 6 років. І контракт коли буде треба перепідпише.
Хай бурбасятина краще про Юхимчика розкаже. Як там його новий контракт із шахтою поживає?