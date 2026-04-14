Пономаренко шокировал Суркиса. Футболист отказал Динамо

Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко пока не готов подписать новый контракт с клубом, несмотря на инициативу руководства.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, действующий контракт игрока действует до конца 2028 года, однако «бело-синие» уже сейчас стремятся продлить сотрудничество. Впрочем, сам футболист решил не вести переговоры.

Пономаренко хочет сосредоточиться на выступлениях до завершения сезона и не отвлекаться на контрактные вопросы.

В текущем сезоне нападающий демонстрирует высокую результативность: после прихода Игоря Костюка он получил больше игрового времени и отличился 10 голами в 17 матчах.