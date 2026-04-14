  4. Пономаренко шокировал Суркиса. Футболист отказал Динамо
14 апреля 2026, 21:22
2960
2

Пономаренко шокировал Суркиса. Футболист отказал Динамо

Матвей пока не готов обсуждать новый контракт

14 апреля 2026, 21:22 |
2960
2 Comments
Пономаренко шокировал Суркиса. Футболист отказал Динамо
ФК Динамо. Матвей Пономаренко

Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко пока не готов подписать новый контракт с клубом, несмотря на инициативу руководства.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, действующий контракт игрока действует до конца 2028 года, однако «бело-синие» уже сейчас стремятся продлить сотрудничество. Впрочем, сам футболист решил не вести переговоры.

Пономаренко хочет сосредоточиться на выступлениях до завершения сезона и не отвлекаться на контрактные вопросы.

В текущем сезоне нападающий демонстрирует высокую результативность: после прихода Игоря Костюка он получил больше игрового времени и отличился 10 голами в 17 матчах.

Матвей Пономаренко продление контракта Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Футбол | 14 апреля 2026, 21:02 1
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование

«Рух» доигрывает последний сезон на профессиональном уровне

Футбол | 14 апреля 2026, 07:14 34
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги

Бруниньо присоединится к донецкому клубу

Футбол | 14.04.2026, 14:19
У Мудрика – новая девушка? Видео Михаила с американкой взорвало интернет
У Мудрика – новая девушка? Видео Михаила с американкой взорвало интернет
Футбол | 14.04.2026, 09:00
Названы две команды из Европы, которые могут сразиться за место Ирана на ЧМ
Названы две команды из Европы, которые могут сразиться за место Ирана на ЧМ
Футбол | 14.04.2026, 08:32
Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего
Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего
Ага, і бурбасятина там свічку тримала....
Матвій у Динамо з 6 років. І контракт коли буде треба перепідпише. 
Хай бурбасятина краще про Юхимчика розкаже. Як там його новий контракт із шахтою поживає?
Правильно … пока еще не стал динамовцем 
Итоговые таблицы. Женская сборная Украины вышла на ЧЕ-2026 по гандболу
Итоговые таблицы. Женская сборная Украины вышла на ЧЕ-2026 по гандболу
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Усик впервые выступил с заявлением после боя Фьюри – Махмудов
Что творится в матче ЛНЗ и Шахтера? Четыре гола и отложенный второй тайм
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
Махмудов, которого разгромил Фьюри, шокировал весь мир своим заявлением
