В семье Пономаренко назвали клуб, в который он хочет перейти

Матвей мечтает о мадридском «Реале»

Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко

Мать нападающего киевского «Динамо» и сборной Украины Матвея Пономаренко Светлана рассказала, в какой клуб мечтает перейти её сын.

«У него всегда была мечта – сыграть на «Сантьяго Бернабеу». Его мечта – «Реал». Его мечты – это наши мечты.

Пусть удача всегда будет с ним, а травмы его обходят стороной. Это самое главное. Он знает, что мы его безгранично любим и за него болеем», – сказала Светлана.

Ранее форвард «Динамо» Матвей Пономаренко признал, что хочет уже в этом сезоне стать лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

А я думал его мечта играть в динаме.
Как всегда ошибся. 
