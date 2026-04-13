В семье Пономаренко назвали клуб, в который он хочет перейти

Мать нападающего киевского «Динамо» и сборной Украины Матвея Пономаренко Светлана рассказала, в какой клуб мечтает перейти её сын.

«У него всегда была мечта – сыграть на «Сантьяго Бернабеу». Его мечта – «Реал». Его мечты – это наши мечты.

Пусть удача всегда будет с ним, а травмы его обходят стороной. Это самое главное. Он знает, что мы его безгранично любим и за него болеем», – сказала Светлана.

Ранее форвард «Динамо» Матвей Пономаренко признал, что хочет уже в этом сезоне стать лучшим бомбардиром чемпионата Украины.