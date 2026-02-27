Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Хочу стать лучшим бомбардиром сезона УПЛ»

Форвард Динамо Матвей Пономаренко после дубля в ворота Эпицентра признал, что хочет уже в нынешнем сезоне стать лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

«Хочу ли стать лучшим бомбардиром сезона УПЛ? Да, нацелился на это. Слежу, сколько у других игроков в этой гонке. Считаю, что могу этого достигнуть. Уже забил 5, у первого места 7 мячей».

«По чуть-чуть буду догонять. Будем дальше играть и пытаться выполнить задачу по голам», – сказал Пономаренко.

Пономаренко на два гола отстает от целой группы игроков (Проспер Оба, Филипп Будковский, Егор Твердохлеб, Николай Гайдучик, Юрий Климчук, Бубакарр Фаал).