Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Хочу стать лучшим бомбардиром сезона УПЛ»
У форварда уже 5 голов
Форвард Динамо Матвей Пономаренко после дубля в ворота Эпицентра признал, что хочет уже в нынешнем сезоне стать лучшим бомбардиром чемпионата Украины.
«Хочу ли стать лучшим бомбардиром сезона УПЛ? Да, нацелился на это. Слежу, сколько у других игроков в этой гонке. Считаю, что могу этого достигнуть. Уже забил 5, у первого места 7 мячей».
«По чуть-чуть буду догонять. Будем дальше играть и пытаться выполнить задачу по голам», – сказал Пономаренко.
Пономаренко на два гола отстает от целой группы игроков (Проспер Оба, Филипп Будковский, Егор Твердохлеб, Николай Гайдучик, Юрий Климчук, Бубакарр Фаал).
