Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Хочу стать лучшим бомбардиром сезона УПЛ»
Украина. Премьер лига
27 февраля 2026, 16:15 | Обновлено 27 февраля 2026, 17:02
1149
0

Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Хочу стать лучшим бомбардиром сезона УПЛ»

У форварда уже 5 голов

27 февраля 2026, 16:15 | Обновлено 27 февраля 2026, 17:02
1149
0
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Хочу стать лучшим бомбардиром сезона УПЛ»
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Форвард Динамо Матвей Пономаренко после дубля в ворота Эпицентра признал, что хочет уже в нынешнем сезоне стать лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

«Хочу ли стать лучшим бомбардиром сезона УПЛ? Да, нацелился на это. Слежу, сколько у других игроков в этой гонке. Считаю, что могу этого достигнуть. Уже забил 5, у первого места 7 мячей».

«По чуть-чуть буду догонять. Будем дальше играть и пытаться выполнить задачу по голам», – сказал Пономаренко.

Пономаренко на два гола отстает от целой группы игроков (Проспер Оба, Филипп Будковский, Егор Твердохлеб, Николай Гайдучик, Юрий Климчук, Бубакарр Фаал).

По теме:
Хавбек Динамо высказался о возвращении в сборную Украины: «Решаю не я»
ФОТО. Гераскевич посетил матч Шахтера с Вересом и получил футболку
Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «Даже не думал присваивать деньги Ахметова»
Матвей Пономаренко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо - Эпицентр
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Другие виды | 27 февраля 2026, 06:30 9
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине

Экс-президент НОК считает, что хотят уничтожить его репутацию

Дебют новичка Шахтера. Составы на матч УПЛ
Футбол | 27 февраля 2026, 14:33 0
Дебют новичка Шахтера. Составы на матч УПЛ
Дебют новичка Шахтера. Составы на матч УПЛ

Проспер Оба выходит в стартовом составе

Неожиданные новости для Лунина. Вратарю предложили выгодный контракт
Футбол | 27.02.2026, 08:19
Неожиданные новости для Лунина. Вратарю предложили выгодный контракт
Неожиданные новости для Лунина. Вратарю предложили выгодный контракт
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
Олимпийские игры | 27.02.2026, 07:29
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
Футбол | 27.02.2026, 09:11
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Народный депутат: чемпиона мира бусифицировали и бросили в штурмовые войска
Народный депутат: чемпиона мира бусифицировали и бросили в штурмовые войска
26.02.2026, 17:23
Другие виды
Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории
Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории
26.02.2026, 08:00 11
Футбол
Александр УСИК: «Я решил помочь им стать новыми чемпионами мира»
Александр УСИК: «Я решил помочь им стать новыми чемпионами мира»
25.02.2026, 23:39
Бокс
Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
26.02.2026, 21:59
Олимпийские игры
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
27.02.2026, 13:17 24
Футбол
ИБРАГИМОВИЧ: «Поздравляю, малыш! Сегодня ты был лучше Златана»
ИБРАГИМОВИЧ: «Поздравляю, малыш! Сегодня ты был лучше Златана»
26.02.2026, 00:28 2
Футбол
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
26.02.2026, 20:16
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «У меня сердце разрывается, это был договорной бой»
Теренс КРОУФОРД: «У меня сердце разрывается, это был договорной бой»
27.02.2026, 05:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем