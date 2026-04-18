Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Впервые в истории. Колос минимально победил ЛНЗ
Украина. Премьер лига
18 апреля 2026, 14:56 | Обновлено 18 апреля 2026, 14:57
Впервые в истории. Колос минимально победил ЛНЗ

Гол Кане помог «колоскам» добыть дебютную викторию над черкасским клубом

ФК Колос

Отчет с матча ожидайте в ближайшее время

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

«Колос» - ЛНЗ - 1:0

Гол: Кане, 7

Предупреждения: Элиас, 46, Демченко, 79, Пахолюк, 83, Ррапай, 90+4 – Кузык, 9, Драмбаев, 79

«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Бурда, Козик, Понедельник – Элиас (Хрипчук, 88), Демченко (Ррапай, 84), Гагнидзе – Салабай, Климчук (Тахири, 73), Кане

ЛНЗ: Паламарчук – Драмбаев, Дидык (Твердохлеб, 58), Муравский, Горин, Путря – Рябов, Пастух – Кузык (Авуду, 74), Ассинор (Микитишин, 59), Кравчук (Пасич, 74)

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Стадион: «Колос» (Ковалевка, Киевская обл.)

По теме:
Колос – ЛНЗ – 1:0. Сенсация в Ковалевке. Видео голов и обзор матча
Денис МАРЧЕНКО: «Очень рад снова выйти на поле и помочь команде»
ВИДЕО. Как Кане открыл счет в матче между Колосом и ЛНЗ
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Супряга и неожиданный лидер. Топ-5 игроков УПЛ-2025/26 по голевой конверсии
Супряга и неожиданный лидер. Топ-5 игроков УПЛ-2025/26 по голевой конверсии

Борьба за еврокубки продолжается. Динамо победило Зарю
Борьба за еврокубки продолжается. Динамо победило Зарю

Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Стало известно, сколько заработал Шахтер в Лиге конференций 2025/26
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Певно, найгірша гра ЛНЗ після зимової перерви.
Припустімо, вони займуть якесь єврокубкове місце. Що з цими бездарними навісами і одним ударом по воротах вони там робитимуть? Навіть в ЛК.
Ответить
+2
Браво Шахтар! Вітаємо гірників! 
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Колос в ЛЧ
Ответить
0
⚒️🇺🇦Украинский Донецк ликует и благодарит Колос🌾🌾 за такой подарочек!🎁😜
Хлопцы-хлеборобы настоящие ГЕРОИ!🥳🥳
Ответить
0
Ідеальний подарунок для Шахтаря в даному випадку. ЛНЗ так боролись з гірниками в попередньому турі і такий провал вже сьогодні
Ответить
0
Неймовірно! Нарешті Колос обіграв Насіння 
1+2=7-
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Уррррааааа! Ковалёвцы всё же сделали это!🎉🥳🥰😜
Ответить
-1
Популярные новости
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
Реал нашел нового тренера после поражения от Баварии в Лиге чемпионов
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем