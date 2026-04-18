Впервые в истории. Колос минимально победил ЛНЗ
Гол Кане помог «колоскам» добыть дебютную викторию над черкасским клубом
Отчет с матча ожидайте в ближайшее время
Украинская Премьер-лига. 24-й тур.
«Колос» - ЛНЗ - 1:0
Гол: Кане, 7
Предупреждения: Элиас, 46, Демченко, 79, Пахолюк, 83, Ррапай, 90+4 – Кузык, 9, Драмбаев, 79
«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Бурда, Козик, Понедельник – Элиас (Хрипчук, 88), Демченко (Ррапай, 84), Гагнидзе – Салабай, Климчук (Тахири, 73), Кане
ЛНЗ: Паламарчук – Драмбаев, Дидык (Твердохлеб, 58), Муравский, Горин, Путря – Рябов, Пастух – Кузык (Авуду, 74), Ассинор (Микитишин, 59), Кравчук (Пасич, 74)
Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)
Стадион: «Колос» (Ковалевка, Киевская обл.)
Припустімо, вони займуть якесь єврокубкове місце. Що з цими бездарними навісами і одним ударом по воротах вони там робитимуть? Навіть в ЛК.
Хлопцы-хлеборобы настоящие ГЕРОИ!🥳🥳
