Украина. Премьер лига18 апреля 2026, 14:57 |
1119
0
Колос – ЛНЗ – 1:0. Сенсация в Ковалевке. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 24-го тура УПЛ
18 апреля проходит поединок 24-го тура УПЛ между «Колосом» и ЛНЗ.
Команды встретились на стадионе «Колос» в Ковалевке.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Победу хозяева поля принес точный удар в исполнении Ибрахимы Кане.
«Колос» с 37 пунктами идет шестым. ЛНЗ с 51 пунктом идет первым.
Украинская Премьер-лига. 24-й тур
Колос – ЛНЗ – 1:0
Гол: Кане, 7
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 0
