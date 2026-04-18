Колос Ковалевка

В субботу, 18 апреля, в с. Ковалевка на стадионе «Колос» состоится матч двадцать четвертого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют ковалевский «Колос» и черкасский ЛНЗ. Стартовый свисток рефери Андрея Коваленко из Полтавы прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

До конца сезона остается еще достаточно времени, но для ковалевского «Колоса» в турнирной таблице ситуация выглядит таким образом, что вот-вот, и команда Руслана Костышина потеряет шансы зацепиться за зону еврокубков. А поскольку уже приблизительно подсчитали количество баллов, необходимых для нивелирования возможности оказаться в зоне вылета, и «черно-белые» оказались над этой чертой, то вполне возможна ситуация, когда заключительные туры станут для «колосков» простой формальностью.

При этом «Колос» сам себе не изменяет – это по-прежнему коллектив, который может создать любому сопернику проблемы и зацепиться за очки. Хотя и в дуэлях против того же ЛНЗ для клуба из Ковалевки сложилась негативная тенденция отсутствия побед. С другой стороны, «черно-белые» не проигрывают уже четыре матча кряду, поэтому захотят продлить эту серию. Хотя и в 2026 году коллектив Руслана Пономарева станет для них лишь вторым, после «Полесья» (0:2), соперником из лидирующей группы УПЛ.

И если в череде предыдущих матчей ничью против «Металлиста 1925» (0:0) можно, в целом, считать для команды Костышина хорошим результатом, то потеря очков на поле «Руха» в прошлые выходные (1:1) заставляет задуматься над тем, не достиг ли «Колос» предела мотивации в этом сезоне. До зоны еврокубков 12 очков, кубковый путь для команды завершился уже достаточно давно, так что любая последующая осечка или продолжение успехов конкурентов, скорее всего, поставят логическую точку для «колосков» в этой кампании. Хотя после ЛНЗ будет сразу три соперника из зоны вылета: СК «Полтава», «Александрия» и «Кудровка», что может стать прямой дорогой к более высоким позициям. Но без очков по итогам предстоящей игры все планы могут пойти насмарку.

Черкасский ЛНЗ остается в активной фазе чемпионской гонки и после второго матча против донецкого «Шахтера», который состоялся в начале текущей недели (2:2). Таким образом команда Виталия Пономарева так и не уступила «горнякам» в этом сезоне, однако у них все еще остается матч в запасе против «Зари» посреди следующей недели. И при этом коллектив Арда Турана сыграет еще и против «Полесья» в этом туре, так что потеря очков фаворитом вполне возможна.

При этом «сиреневые» остаются командой, которая демонстрирует стабильные результаты в 2026 году. С другой стороны, большинство матчей ЛНЗ пришлись на поединки против команд из нижней части турнирной таблицы, а когда речь заходила о противостояниях против того же «Шахтера» и «Полесья» (1:3), то потери очков все-таки имели место. Поэтому в продолжении этапа сезона, где будут соперники по типу «Колоса», «Металлиста 1925» и «Динамо», никто не знает, где по итогу окажется команда Пономарева.

Ставка ЛНЗ на прагматичный футбол при этом выглядит очевидной, хотя в последнее время команда заметно подтянула результативность. Матч против «Полесья» в 2026 году стал единственным в рамках чемпионата, где черкасский клуб забивал лишь один гол в ворота соперников, хотя в этом контексте мы вновь возвращаемся к вопросу уровня оппонентов для команды Пономарева. Вряд ли «Эпицентр» (2:0), «Верес» (3:0), «Александрия» (2:0) и «Рух» (2:1) имели реальные шансы на положительные для себя исходы встреч с претендентом на чемпионство.

Футбольные пути «Колоса» и ЛНЗ ранее пересекались 5 раз: 3 побед черкасского клуба и 2 ничьих. Разница голов – 3:8. Наибольшая победа «сиреневых»: 3:1 (2024), 2:0 (2025). В прошлый раз команды встречались в середине октября прошлого года, когда гол Проспера Обаха с обусловил победу «Центральном» в Черкассах (1:0).

Главным арбитром предстоящей игры станет 37-летний Андрей Коваленко из Полтавы, который на своем счету имеет 59 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Алексей Миронов и Денис Сердюк, а резервным арбитром отработает Иван Салаш. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Игорем Пасхалом и Олегом Когутом. У Коваленко есть опыт проведения матчей с участием «Колоса» – 5 побед, 2 ничьих и 3 поражения, тогда как с ЛНЗ он пересекался 3 раза – 2 победы, 1 ничья.

«Колос»: Пахолюк – Рухадзе, Бурда, Козик, Понедельник – Денисенко, Теллес, Гагнидзе – Гусол, Климчук, Кане.

ЛНЗ: Паламарчук – Муравский, Горин, Драмбаев – Дидык – Кузык, Пастух, Рябов, Г. Пасич – Ассинор, Кравчук.