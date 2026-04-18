Колос Ковалевка

В субботу, 18 апреля, состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Колос» встретится с ЛНЗ. Матч пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», игра начнется в 13:00.

Для многих из вас не секрет, что ЛНЗ проводит мощную кампанию, и имеет серьезные шансы на возможные награды УПЛ, подтвердив это невероятными результатами в течение сезона. Крайняя игра против «Шахтера» показала, что команда Пономарева может на равных играть с грандами и иногда диктовать свои правила игры.

Что касается «Колоса», то подопечные Костышина не проиграют уже 4 поединка подряд, но из этих игр «колоскам» удалось выиграть только «Верес», а в поединке с «Рух» «Колос» и вовсе можно сказать подарил сопернику ничью, выпустив победу в компенсированное время. Теперь команда Костышина будет пытаться остановить шествие ЛНЗ, у которого, безусловно, будет свой план на это противостояние.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.79 для «Колоса» и 2.06 для ЛНЗ. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.