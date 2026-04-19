Тренер Колоса пояснил сенсацию в матче проти ЛНЗ: «Будем штрафовать его»

Тренер Колоса Олег Шелаев поделился эмоциями после победы своей команды на ЛНЗ (1:0) в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Почему «Колос» такой неудобный соперник для команд из верхней части таблицы, но тем, кто ниже, команда уступает?

– Для нас это тоже загадка. Во-первых, я поздравляю всю Ковалевку с победой, наше руководство, игроков, персонал, всех, кто был причастен к этой победе. И передаю поздравление Владимиру Зверову. Я помню о звонке, так что я уже доступен – набирай меня.

Понятно, что на эти команды нам легче мотивировать игроков, легче настраиваться. Это такая тайна, всегда есть такие команды, которые лучше играют с более опытными командами. Мы стараемся это изменить, чтобы играть со всеми так.

– Гол Кане на 6-й минуте зарядил всю команду. Он побежал сначала к главному тренеру, а затем к вам. Это дало толчок играть больше и больше?

– Наверное, команда, которая забивала первый гол в этой игре, имела какое-то психологическое преимущество некоторое время. Поэтому этот гол нам очень помог поверить в свои силы, дал понимание, как играть дальше.

Ибраим наконец-то забил, потому что мы стараемся, чтобы наши вингеры больше забивали, больше атаковали ворота соперников. Нам в этом нужно прибавлять.

– Вы выпустили потом Теллеса, но у него была довольно интересная реакция в сторону тренерской скамейки именно ЛНЗ. Можете ли сказать, что он становится новым лидером вашей команды и что он сможет заряжать все больше и больше команду?

– Он давно им стал. Я надеюсь, что он какие-то слова кричал не в сторону скамейки, а в сторону наших трибун, заряжал их, поэтому там недоразумение немножко вышло.

Если он кого-то обидел со стороны тренерского штаба, то мы приносим извинения, но Элиас очень нормальный, тихий, спокойный, поэтому он кричал в сторону болельщиков, передавал им ему свою энергию.

– Уже получили какой-нибудь фидбек от Руслана Владимировича на счет сегодняшней игры? Уже что-то сказал вам?

– Да я от него фидбеки получал постоянно. Он же был недалеко, его сдерживал забор, а так он перепрыгнул бы. Я ему сказал: «Я сам тебя уберу, если еще раз будешь так нарушать». Будем штрафовать его дальше, – сказал Шелаев.