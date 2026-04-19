Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Тренер Колоса пояснил сенсацию в матче проти ЛНЗ: «Будем штрафовать его»
Премьер-лига
Колос Ковалевка
18.04.2026 13:00 – FT 1 : 0
ЛНЗ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 апреля 2026, 08:41 | Обновлено 19 апреля 2026, 09:09
Тренер Колоса пояснил сенсацию в матче проти ЛНЗ: «Будем штрафовать его»

Тренер Колоса Олег Шелаев поделился эмоциями после победы своей команды на ЛНЗ (1:0) в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Почему «Колос» такой неудобный соперник для команд из верхней части таблицы, но тем, кто ниже, команда уступает?

– Для нас это тоже загадка. Во-первых, я поздравляю всю Ковалевку с победой, наше руководство, игроков, персонал, всех, кто был причастен к этой победе. И передаю поздравление Владимиру Зверову. Я помню о звонке, так что я уже доступен – набирай меня.

Понятно, что на эти команды нам легче мотивировать игроков, легче настраиваться. Это такая тайна, всегда есть такие команды, которые лучше играют с более опытными командами. Мы стараемся это изменить, чтобы играть со всеми так.

– Гол Кане на 6-й минуте зарядил всю команду. Он побежал сначала к главному тренеру, а затем к вам. Это дало толчок играть больше и больше?

– Наверное, команда, которая забивала первый гол в этой игре, имела какое-то психологическое преимущество некоторое время. Поэтому этот гол нам очень помог поверить в свои силы, дал понимание, как играть дальше.

Ибраим наконец-то забил, потому что мы стараемся, чтобы наши вингеры больше забивали, больше атаковали ворота соперников. Нам в этом нужно прибавлять.

– Вы выпустили потом Теллеса, но у него была довольно интересная реакция в сторону тренерской скамейки именно ЛНЗ. Можете ли сказать, что он становится новым лидером вашей команды и что он сможет заряжать все больше и больше команду?

– Он давно им стал. Я надеюсь, что он какие-то слова кричал не в сторону скамейки, а в сторону наших трибун, заряжал их, поэтому там недоразумение немножко вышло.

Если он кого-то обидел со стороны тренерского штаба, то мы приносим извинения, но Элиас очень нормальный, тихий, спокойный, поэтому он кричал в сторону болельщиков, передавал им ему свою энергию.

– Уже получили какой-нибудь фидбек от Руслана Владимировича на счет сегодняшней игры? Уже что-то сказал вам?

– Да я от него фидбеки получал постоянно. Он же был недалеко, его сдерживал забор, а так он перепрыгнул бы. Я ему сказал: «Я сам тебя уберу, если еще раз будешь так нарушать». Будем штрафовать его дальше, – сказал Шелаев.

Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем