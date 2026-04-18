Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании талантливого бразильского вингера
Украина. Премьер лига
18 апреля 2026, 15:01 |
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании талантливого бразильского вингера

Донецкий клуб и бразильский «Атлетико Паранаэнсе» договорились о переходе Бруниньо

18 апреля 2026, 15:01 |
ФК Шахтер Донецк. Бруниньо

Донецкий «Шахтер» и бразильский «Атлетико Паранаэнсе» договорились о переходе талантливого вингера Бруниньо. Об этом сообщила пресс-служба украинского клуба.

Представитель Украинской Премьер-лиги подписал с 17-летним футболистом контракт на три года. Бразилец официально присоединится к команде после достижения совершеннолетия в августе 2026 года.

Бруниньо (Бруно Брага Рамос) родился 16 августа 2008-гов Сан-Паулу, является воспитанником академии «Атлетико Паранаэнсе», за юношеские и молодежные команды которого выступал с 2021 года.

В январе 2026-го дебютировал за взрослую команду, в составе которой провел 16 матчей (6 игр в бразильской Серии А, 10 игр в чемпионате штата Паранаэнсе) и забил четыре гола.

28 марта 2026 года дебютировал за молодежную сборную Бразилии U-20 и в первом же матче отличился двумя результативными ударами и одним ассистом.

Николай Тытюк Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем