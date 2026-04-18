ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании талантливого бразильского вингера

Донецкий «Шахтер» и бразильский «Атлетико Паранаэнсе» договорились о переходе талантливого вингера Бруниньо. Об этом сообщила пресс-служба украинского клуба.

Представитель Украинской Премьер-лиги подписал с 17-летним футболистом контракт на три года. Бразилец официально присоединится к команде после достижения совершеннолетия в августе 2026 года.

Бруниньо (Бруно Брага Рамос) родился 16 августа 2008-гов Сан-Паулу, является воспитанником академии «Атлетико Паранаэнсе», за юношеские и молодежные команды которого выступал с 2021 года.

В январе 2026-го дебютировал за взрослую команду, в составе которой провел 16 матчей (6 игр в бразильской Серии А, 10 игр в чемпионате штата Паранаэнсе) и забил четыре гола.

28 марта 2026 года дебютировал за молодежную сборную Бразилии U-20 и в первом же матче отличился двумя результативными ударами и одним ассистом.