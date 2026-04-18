  ОФИЦИАЛЬНО. Буковина вышла в УПЛ
18 апреля 2026, 17:15 | Обновлено 18 апреля 2026, 17:38
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина вышла в УПЛ

Клуб из Черновцов пополнит элитный дивизион

ФК Буковина

Буковина по итогам матча между Нивой и Левым Берегом (0:0) гарантировала себе место в топ-2 Первой лиги и выход в УПЛ.

Левый Берег, который идет на третьей позиции, отстает от Буковины на 19 очков за шесть туров до конца.

Буковина пока практически безупречно проходит сезон Первой лиги – 21 победа, 3 ничейных результата и ноль поражений.

Кроме того, команда Сергея Шищенко сыграет против Динамо в полуфинале Кубка Украины.

За второе место и прямой выход в УПЛ ведут борьбу Черноморец (51), Левый Берег (47), Агробизнес (40) и Ингулец (37).

Буковина не играла в элите с сезона 1993/94.

Снова все решил один гол. Металлист 1925 одолел Кудровку
Ничья в пользу Буковины. Нива и Левый Берег разошлись миром
Тренер Колоса: «Костышин готов забор перепрыгнуть. Сказал – удалю тебя»
Иван Зинченко Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Две украинки в борьбе. Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Руане
Теннис | 17 апреля 2026, 23:31 3
Две украинки в борьбе. Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Руане
Две украинки в борьбе. Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Руане

Марта Костюк и Вероника Подрез продолжают погоню за трофеем

Игрок Реала попал в больницу. Потерял уже 6 кг
Футбол | 18 апреля 2026, 17:48 0
Игрок Реала попал в больницу. Потерял уже 6 кг
Игрок Реала попал в больницу. Потерял уже 6 кг

У Асенсио проблемы со здоровьем

Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Футбол | 18.04.2026, 07:34
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Костюк с разгромом ворвалась в финал турнира WTA 250 в Руане и ждет Подрез
Теннис | 18.04.2026, 17:38
Костюк с разгромом ворвалась в финал турнира WTA 250 в Руане и ждет Подрез
Костюк с разгромом ворвалась в финал турнира WTA 250 в Руане и ждет Подрез
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
Теннис | 18.04.2026, 00:59
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
Тому і грали основою з Металістом.
Тепер можна цілком і повністю сконцентруватись на вибитті динамо ;)
Ще треба хлопнути"Динамо" у кубку.
Скоро надеруть задницю Динамо
Популярные новости
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
17.04.2026, 18:05 58
Теннис
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
16.04.2026, 21:41 5
Футбол
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
16.04.2026, 21:40 90
Футбол
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
17.04.2026, 04:05 2
Бокс
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
16.04.2026, 23:51 1
Бокс
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 500 в Штутгарте
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 500 в Штутгарте
16.04.2026, 16:37 3
Теннис
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
18.04.2026, 08:52 7
Футбол
Леоненко не сдержал эмоций после четырех пропущенных Луниным от Баварии
Леоненко не сдержал эмоций после четырех пропущенных Луниным от Баварии
17.04.2026, 08:05 2
Футбол
