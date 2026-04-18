ОФИЦИАЛЬНО. Буковина вышла в УПЛ
Клуб из Черновцов пополнит элитный дивизион
Буковина по итогам матча между Нивой и Левым Берегом (0:0) гарантировала себе место в топ-2 Первой лиги и выход в УПЛ.
Левый Берег, который идет на третьей позиции, отстает от Буковины на 19 очков за шесть туров до конца.
Буковина пока практически безупречно проходит сезон Первой лиги – 21 победа, 3 ничейных результата и ноль поражений.
Кроме того, команда Сергея Шищенко сыграет против Динамо в полуфинале Кубка Украины.
За второе место и прямой выход в УПЛ ведут борьбу Черноморец (51), Левый Берег (47), Агробизнес (40) и Ингулец (37).
Буковина не играла в элите с сезона 1993/94.
Тепер можна цілком і повністю сконцентруватись на вибитті динамо ;)