Росеньор аут? МЮ на выезде обыграл Челси с очередным ассистом Бруну

В субботу, 18 апреля, состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги между «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Матч прошел в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершился победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 44-й минуте забил Матеус Кунья с передачи Бруну Фернандеша. Для португальца этот гол стал 18-м в сезоне – до рекорда АПЛ осталось 2 голевые передачи.

«Челси» под руководством Лиама Росеньора проиграл 4-й матч АПЛ подряд.

Гол: Кунья, 44

Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Уэсли Фофана (Трево Чалоба, 81), Йоррел Гато, Мало Гюсто (Джош Ачимпонг, 81), Энцо Фернандес (Ромео Лавиа, 88), Эстевао Виллиан (Алехандро Гарначо, 16), Мойсес Кайседо, Коул Палмер, Лиам Делап, Педру Нету

Манчестер Юнайтед: Сен Ламменс, Люк Шоу, Диогу Далот, Эйден Гевен, Кобби Мейну, Бруну Мигель Фернандеш, Нуссаир Мазрауи, Брайан Мбемо (Джошуа Зиркзее, 87), Каземиро, Беньямин Шешко (Амад Диалло, 80), Матеус Кунья (Мейсон Маунт, 81)

