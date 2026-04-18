18.04.2026 22:00 – FT 0 : 1
Манчестер Юнайтед
18 апреля 2026, 23:57 | Обновлено 19 апреля 2026, 00:08
Росеньор аут? МЮ на выезде обыграл Челси с очередным ассистом Бруну

Матч завершился со счетом 1:0

В субботу, 18 апреля, состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги между «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Матч прошел в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершился победой гостей со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Единственный гол в матче на 44-й минуте забил Матеус Кунья с передачи Бруну Фернандеша. Для португальца этот гол стал 18-м в сезоне – до рекорда АПЛ осталось 2 голевые передачи.

«Челси» под руководством Лиама Росеньора проиграл 4-й матч АПЛ подряд.

Английская Премьер-лига 2025/26. 33-й тур, 18 апреля
Челси – Манчестер Юнайтед – 0:1
Гол: Кунья, 44

Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Уэсли Фофана (Трево Чалоба, 81), Йоррел Гато, Мало Гюсто (Джош Ачимпонг, 81), Энцо Фернандес (Ромео Лавиа, 88), Эстевао Виллиан (Алехандро Гарначо, 16), Мойсес Кайседо, Коул Палмер, Лиам Делап, Педру Нету

Манчестер Юнайтед: Сен Ламменс, Люк Шоу, Диогу Далот, Эйден Гевен, Кобби Мейну, Бруну Мигель Фернандеш, Нуссаир Мазрауи, Брайан Мбемо (Джошуа Зиркзее, 87), Каземиро, Беньямин Шешко (Амад Диалло, 80), Матеус Кунья (Мейсон Маунт, 81)

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед), асcист Бруну Мигель Фернандеш.
По теме:
ВИДЕО. Ждите овертаймов. Альварес спас Атлетико в финале Кубка
Эвертон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
В одном ассисте от рекорда АПЛ. Бруну Фернандеш вошел в топовый рейтинг
Дмитрий Вус
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии
Футбол | 18 апреля 2026, 10:28 6
Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии
Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии

Украинец может покинуть клуб

Впервые в истории в финале соревнований на уровне Тура сыграют две украинки
Теннис | 18 апреля 2026, 18:43 18
Впервые в истории в финале соревнований на уровне Тура сыграют две украинки
Впервые в истории в финале соревнований на уровне Тура сыграют две украинки

Трофей турнира WTA 250 в Руане разыграют Марта Костюк и Вероника Подрез

Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
Теннис | 18.04.2026, 00:59
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
ФОТО. Футболистка впечатлила своей сексуальностью на отдыхе
Футбол | 18.04.2026, 23:35
ФОТО. Футболистка впечатлила своей сексуальностью на отдыхе
ФОТО. Футболистка впечатлила своей сексуальностью на отдыхе
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
Футбол | 18.04.2026, 08:52
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
Популярные новости
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
17.04.2026, 08:41 16
Футбол
Аналитики назвали явного фаворита Лиги конференций и оценили шансы Шахтера
Аналитики назвали явного фаворита Лиги конференций и оценили шансы Шахтера
17.04.2026, 10:17 5
Футбол
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
18.04.2026, 07:34 35
Футбол
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
17.04.2026, 06:23 7
Футбол
Гауфф проиграла. Определена соперница Свитолиной в полуфинале Штутгарта
Гауфф проиграла. Определена соперница Свитолиной в полуфинале Штутгарта
17.04.2026, 18:02 1
Теннис
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
18.04.2026, 17:49 46
Теннис
Две украинки в борьбе. Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Руане
Две украинки в борьбе. Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Руане
17.04.2026, 23:31 2
Теннис
