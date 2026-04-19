В субботу, 18 апреля, состоялся матч 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Матч прошел в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершился победой гостей со счетом 1:0.

Бруну Фернандеш отдал 18-ю голевую передачу в сезоне АПЛ.

Английская Премьер-лига 2025/26. 33-й тур, 18 апреля

Челси – Манчестер Юнайтед – 0:1

Гол: Кунья, 44