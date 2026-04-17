  Челси – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
18.04.2026 22:00
Прогноз
17 апреля 2026, 22:07 | Обновлено 17 апреля 2026, 22:08
9
0

Челси – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 18 апреля в 22:00 по Киеву

В субботу, 18 апреля, состоится поединок 33-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Манчестер Юнайтед». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Далеко не самые стабильные результаты показывает лондонский клуб в текущем сезоне. После 32-х туров Премьер-лиги на его балансе есть только 48 очков, пока позволяют находиться лишь на 6-й позиции общего зачета. Расстояние от необходимого топ-5, что позволит сыграть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, на данный момент составляет уже 4 зачетных пункта. Столько же баллов отделяет синих от 12-го места турнирной таблицы. Однако в Кубке Англии «Челси» удалось квалифицироваться уже в полуфинал, где его ждет игра против «Лидса».

В Лиге чемпионов англичане выступали неплохо и смогли пройти в 1/8 финала турнира, однако на этой стадии их с общим счетом 8:2 деклассировал французский «ПСЖ».

Похожими словами можно описать и текущее состояние манкунианцев, хотя с приходом Майкла Каррика их результаты значительно улучшились. В общей сложности, за 32 матча чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» удалось добыть в борьбе 55 очков, благодаря которым он находится на 3-м месте турнирной таблицы. Расстояние от 6-й строчки, которая не позволит квалифицироваться в Лигу чемпионов, на данный момент составляет 7 зачетных пунктов.

В Кубке Англии «Манчестер Юнайтед» закончил выступления еще на стадии 1/32 финала, уступив «Брайтону» в домашнем поединке со счетом 1:2. Перед грядущим поединком также стоит упомянуть о кадровых потерях «МЮ» – среди центральных защитников клуба на данный момент доступен только 19-летний Эйден Хевен.

Личные встречи

В последних 5-х очных встречах между клубами царит равновесие – каждый коллектив имеет по 2 победы, а еще 1 матч завершился вничью.

Интересные факты

  • «Челси» проиграл в 5/6 предыдущих матчах.
  • В каждом из 5 предыдущих матчей «МЮ» было забито больше 2.5 гола.
  • В 4/5 последних играх «Челси» не отметился ни одним забитым голом.
  • За 8 предыдущих выездных поединков «МЮ» одержал только 2 победы.

Челси: Санчес – Кукурелья, Хато, Фофана, Гюсто – Кайседо, Сантос – Эстеван, Палмер, Нету – Жоау Педру

Манчестер Юнайтед: Ламменс – Далот, Шоу, Хэвен, Мазрави – Мэйну, Каземиро – Кунья, Фернандеш, Диалло – Мбэмо

Прогноз Sport.ua: тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.53.

Прогноз Sport.ua
Челси
18 апреля 2026 -
22:00
Манчестер Юнайтед
Тотал больше 2.5 1.53 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
