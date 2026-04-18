Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
Элина в трех сетах уступила Каролине в полуфинальном матче пятисотника
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 7) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия).
В полуфинале украинка в трех сетах потерпела поражение от седьмой сеяной Каролины Муховой (Чехия, WTA 12) за 2 часа и 15 минут.
WTA 500 Штутгарт. Грунт в помещении, 1/2 финала
Элина Свитолина (Украина) [4] – Каролина Мухова (Чехия) [7] – 4:6, 6:2, 4:6
В третьей партии все решил один брейк – Элина не сумела забрать свою подачу с 30:15 в девятом гейме, после чего Каролина подала на матч.
Элина провела четвертое очное противостояние против Муховой и потерпела первое поражение.
Свитолина в третий раз в карьере выступила на кортах Штутгарта и во второй раз сыграла в полуфинале – в 2021 году Элина уступила на этой стадии Эшли Барти.
Свитолина провела пятый полуфинал в 2026 году и боролась за третий финал.
Мухова в Штутгарте, помимо Свитолиной, также прошла Александру Саснович, Элизе Мертенс и Коко Гауфф. В решающем поединке Каролина встретится либо с Еленой Рыбакиной, либо с Миррой Андреевой.
Для Муховой это будет восьмой финал в карьере на уровне Тура и второй в 2026 году – в феврале она стала чемпионкой тысячника в Дохе.
1. Відчутна різниця у якості подачі
2. Прірва у якості гри біля сітки
У Рибакіної вже є , а Андрєєва абайдьоца ..)
А Кароліні наснаги. У Лєнкі автівка вже є, а про її суперницю (хай їй грець!) давно склали пісню з приспівом "А олени лучше".