Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
WTA
18 апреля 2026, 17:25 | Обновлено 18 апреля 2026, 18:02
2383
29

Элина в трех сетах уступила Каролине в полуфинальном матче пятисотника

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 7) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия).

В полуфинале украинка в трех сетах потерпела поражение от седьмой сеяной Каролины Муховой (Чехия, WTA 12) за 2 часа и 15 минут.

WTA 500 Штутгарт. Грунт в помещении, 1/2 финала

Элина Свитолина (Украина) [4] – Каролина Мухова (Чехия) [7] – 4:6, 6:2, 4:6

В третьей партии все решил один брейк – Элина не сумела забрать свою подачу с 30:15 в девятом гейме, после чего Каролина подала на матч.

Элина провела четвертое очное противостояние против Муховой и потерпела первое поражение.

Свитолина в третий раз в карьере выступила на кортах Штутгарта и во второй раз сыграла в полуфинале – в 2021 году Элина уступила на этой стадии Эшли Барти.

Свитолина провела пятый полуфинал в 2026 году и боролась за третий финал.

Мухова в Штутгарте, помимо Свитолиной, также прошла Александру Саснович, Элизе Мертенс и Коко Гауфф. В решающем поединке Каролина встретится либо с Еленой Рыбакиной, либо с Миррой Андреевой.

Для Муховой это будет восьмой финал в карьере на уровне Тура и второй в 2026 году – в феврале она стала чемпионкой тысячника в Дохе.

Видеообзор матча

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(66)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 30
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Не беручи до уваги початку матчу, в цілому, Світоліна в довгих розіграшах виглядала краще Мухи...але
1. Відчутна різниця у якості подачі
2. Прірва у якості гри біля сітки
Ответить
+7
4 ейси у Махової і 2 з них в останньому геймі. Гра абсолютно рівна ( навіть по геймах) , але фарт на стороні чешки. Еліна в цьому році виглядає дуже гарно.
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
Дуже шкода, але Муха сьогодні була більш підготовленою, а тепер тримаємо кулачки за український фінал в Руані!
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Ну, дивись мені тепер Каро) ,щоб Порш обов'язково виграла !
У Рибакіної вже є , а Андрєєва абайдьоца ..)
Ответить
+4
На жаль програла в дрібніцях,наприклад біля сітці діяла погано(ніяк цей елемент Еліні не вдається).Але в цілому турнір може записати собі в актив.Бажаю успіхів на наступних турнірах!
Ответить
+4
Не кажіть ніколи, що якась суперниця більш зручніша за іншу) Кароліна в третьому сеті вирішила непробивно подавати , і не факт, що Гоф сьогодні може взагалі подавати на такому рівні. Щось ще один півфінал , шкода, але удачі до майстерсів 
Ответить
+4
У Мухової все вперше в карьєрі і виграла турнір ,так ще wta500 ,обіграла Гауфф і Світоліну .
Ответить
+1
Мало кто из теннисисток высшего эшелона настолько не умеет играть у сетки, но Эля все равно молодец, несмотря на все очевидные огрехи в игре своим трудом добилась супер результов в карьере и на этом турнире это отличный результат 
Ответить
+1
То була гросмейтерська гра двох класних гравчинь.Я давно не бачив таку зібрану Еліну, вона показала дуже високий рівень,зчим її і поздоровляю. Язик не повернеться сказати щось погане на її адресу.
Ответить
0
Помилився, виходить, коли вважав, що з Мушкою буде простіше. Хоча біс його знає, як би воно було проти Коко.
А Кароліні наснаги. У Лєнкі автівка вже є, а про її суперницю (хай їй грець!) давно склали пісню з приспівом "А олени лучше".
Ответить
0
Зае..ла эта Мухова своими укороченными и свечами,немного Элине на хватило,ну ничего это не самый важный турнир,лишний раз отдохнёт,наша цель большой шлем!!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Столько позитива, но как мелькает перед глазами игра у сетки,аж передергивает. Проиграно тупо у сетки. За 15 лет карьеры этот компонент уровня ИТФ турниров. Обидно. Жопа подгорела сильно из-за этого. Спасибо за турнир и в целом за довольно неплохой матч местами. Ждем других турниров.
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
Пазорище!
Ответить
-1
Показать Скрыть 3 ответа
От було 1:1, 2:2, 3:3 і було помітно що Мухова не така втомлена як було в другому сеті. І взяла брейк в найбільш підходящий момент при 4:4. Що можна було очікувати скоріше від неї а не світоліної. Бо попередній також майже взяла.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Мені здається, чи з цею Муховою у наших якась біда. Скільки пам'ятаю, завжди наших вона дрючить.
Ответить
-1
Показать Скрыть 4 ответа
Всё справедливо. Муха была сегодня намного интереснее и стабильнее.
Ответить
-2
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем