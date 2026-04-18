Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 7) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия).

В полуфинале украинка в трех сетах потерпела поражение от седьмой сеяной Каролины Муховой (Чехия, WTA 12) за 2 часа и 15 минут.

WTA 500 Штутгарт. Грунт в помещении, 1/2 финала

Элина Свитолина (Украина) [4] – Каролина Мухова (Чехия) [7] – 4:6, 6:2, 4:6

В третьей партии все решил один брейк – Элина не сумела забрать свою подачу с 30:15 в девятом гейме, после чего Каролина подала на матч.

Элина провела четвертое очное противостояние против Муховой и потерпела первое поражение.

Свитолина в третий раз в карьере выступила на кортах Штутгарта и во второй раз сыграла в полуфинале – в 2021 году Элина уступила на этой стадии Эшли Барти.

Свитолина провела пятый полуфинал в 2026 году и боролась за третий финал.

Мухова в Штутгарте, помимо Свитолиной, также прошла Александру Саснович, Элизе Мертенс и Коко Гауфф. В решающем поединке Каролина встретится либо с Еленой Рыбакиной, либо с Миррой Андреевой.

Для Муховой это будет восьмой финал в карьере на уровне Тура и второй в 2026 году – в феврале она стала чемпионкой тысячника в Дохе.

