Под ритм фламенко. Испания устроила разгром Украине

Сборная Испании принимала сборную Украины в четвертом туре квалификации к женскому чемпионату мира.

Украина подходила к матчу в максимально сложном положении: три поражения в трех стартовых турах и статус абсолютного андердога, где даже ничья выглядела бы сенсацией. Коэффициент на победу украинок держался около 50, что довольно честно отражало расклад сил до стартового свистка.

Начало получилось максимально жестким: уже на второй минуте Испания разогнала образцовую атаку, последовал навес в штрафную, и Имаде уверенно замкнула головой – 1:0. После этого игра сразу ушла под полный контроль испанок. Украина ожидаемо села в глубокую оборону и почти весь первый тайм провела без мяча. Вперед выходили редко и малыми силами, из-за чего вся острота фактически зависела от Овдийчук – ей приходилось тащить эпизоды в одиночку, и против плотной обороны Испании это выглядело крайне тяжело.

Испания при этом не включала максимальные обороты. Было ощущение, что команда играет на классе и даже с определённым запасом. Много владения, спокойные розыгрыши, периодические удары, и местами – настоящее футбольное шоу. Путельяс позволяла себе нестандартные решения вроде передач рабоной, и в целом испанки выглядели так, будто контролируют матч без необходимости форсировать события.

И всё же у Украины был шанс вернуться в игру. В концовке первого тайма Овдийчук убежала в контратаку, обыграла Мендес и мощно пробила с дальнего расстояния – удар получился точным и сильным, вратарь уже не реагировала, но мяч попал в штангу. Это был, по сути, единственный момент, который мог изменить настроение игры.

Начало второго тайма снова стало копией первого: навес, борьба в штрафной, и Имаде снова выигрывает воздух – 2:0. После этого Испания окончательно закрепила контроль. Через некоторое время последовал третий гол – очередная подача, Мендес выигрывает верх и головой отправляет мяч в сетку. К середине второго тайма стало заметно, что Украина физически проседает. Испанки выглядели быстрее, свежее и сильнее в каждом эпизоде – разница была не только в технике, но и в подготовке. В концовке Испания спокойно довела матч до разгрома, добавив ещё два мяча.

Итог – 5:0. Без неожиданностей по счёту и, к сожалению, по игре.

Квалификация к чемпионату мира. 4-й тур

Испания – Украина – 5:0

Голы: Имаде, 2, 47, Мендес, 61, Наварро, 73, Лопес, 76.

Предупреждение: Савка, 26.

Испания: Нанкларес, Наварро, Мендес, Мапи Леон (Кодина, 67), Корралес, Мариона (Лопес, 46), Серрахорди, Путельяс (Фиамма), Параллюэло, Имаде, Пина (Батлье, 46)

Запасные: М. Родригес (В), Коль (В), Батлье, Фернандес, Пинедо, Кармона, Эстер Гонсалес, Атенеа, Агирресабала, Вики Лопес, Кодина, Фиамма

Украина: Келюшик, Овдийчук, Кунина (Калинина, 67), Подольская (Кравчук, 46), Семкив, Забровец, Басанская (Корсун, 46), Савка, Ольхова, Петрик (Котяш, 67), Бойчук (Молодюк, 67)

Запасные: Боклач (В), Самсон (В), Котик, Андрухив, Калинина, Шлайчук, Молодюк, Котяш, Апанащенко, Корсун, Кравчук, Глущенко

Стадион: «Естадио Нуэво Аркангель» (Кордова)

Арбитр: Фабиенн Михель (Германия)