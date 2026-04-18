Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Под ритм фламенко. Испания устроила разгром Украине
Чемпионат мира
18 апреля 2026, 18:57 | Обновлено 18 апреля 2026, 19:35
1743
2

Под ритм фламенко. Испания устроила разгром Украине

Сборная Испании не оставила шансов украинским футболисткам.

УАФ

Сборная Испании принимала сборную Украины в четвертом туре квалификации к женскому чемпионату мира.

Украина подходила к матчу в максимально сложном положении: три поражения в трех стартовых турах и статус абсолютного андердога, где даже ничья выглядела бы сенсацией. Коэффициент на победу украинок держался около 50, что довольно честно отражало расклад сил до стартового свистка.

Начало получилось максимально жестким: уже на второй минуте Испания разогнала образцовую атаку, последовал навес в штрафную, и Имаде уверенно замкнула головой – 1:0. После этого игра сразу ушла под полный контроль испанок. Украина ожидаемо села в глубокую оборону и почти весь первый тайм провела без мяча. Вперед выходили редко и малыми силами, из-за чего вся острота фактически зависела от Овдийчук – ей приходилось тащить эпизоды в одиночку, и против плотной обороны Испании это выглядело крайне тяжело.

Испания при этом не включала максимальные обороты. Было ощущение, что команда играет на классе и даже с определённым запасом. Много владения, спокойные розыгрыши, периодические удары, и местами – настоящее футбольное шоу. Путельяс позволяла себе нестандартные решения вроде передач рабоной, и в целом испанки выглядели так, будто контролируют матч без необходимости форсировать события.

И всё же у Украины был шанс вернуться в игру. В концовке первого тайма Овдийчук убежала в контратаку, обыграла Мендес и мощно пробила с дальнего расстояния – удар получился точным и сильным, вратарь уже не реагировала, но мяч попал в штангу. Это был, по сути, единственный момент, который мог изменить настроение игры.

Начало второго тайма снова стало копией первого: навес, борьба в штрафной, и Имаде снова выигрывает воздух – 2:0. После этого Испания окончательно закрепила контроль. Через некоторое время последовал третий гол – очередная подача, Мендес выигрывает верх и головой отправляет мяч в сетку. К середине второго тайма стало заметно, что Украина физически проседает. Испанки выглядели быстрее, свежее и сильнее в каждом эпизоде – разница была не только в технике, но и в подготовке. В концовке Испания спокойно довела матч до разгрома, добавив ещё два мяча.

Итог – 5:0. Без неожиданностей по счёту и, к сожалению, по игре.

Квалификация к чемпионату мира. 4-й тур

Испания – Украина – 5:0

Голы: Имаде, 2, 47, Мендес, 61, Наварро, 73, Лопес, 76.

Предупреждение: Савка, 26.

Испания: Нанкларес, Наварро, Мендес, Мапи Леон (Кодина, 67), Корралес, Мариона (Лопес, 46), Серрахорди, Путельяс (Фиамма), Параллюэло, Имаде, Пина (Батлье, 46)

Запасные: М. Родригес (В), Коль (В), Батлье, Фернандес, Пинедо, Кармона, Эстер Гонсалес, Атенеа, Агирресабала, Вики Лопес, Кодина, Фиамма

Украина: Келюшик, Овдийчук, Кунина (Калинина, 67), Подольская (Кравчук, 46), Семкив, Забровец, Басанская (Корсун, 46), Савка, Ольхова, Петрик (Котяш, 67), Бойчук (Молодюк, 67)

Запасные: Боклач (В), Самсон (В), Котик, Андрухив, Калинина, Шлайчук, Молодюк, Котяш, Апанащенко, Корсун, Кравчук, Глущенко

Стадион: «Естадио Нуэво Аркангель» (Кордова)

Арбитр: Фабиенн Михель (Германия)

женская сборная Украины по футболу женская сборная Испании по футболу Испания - Украина отчеты чемпионат мира по футболу среди женщин
Саша Леоненко
Саша Леоненко
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Норм рухаєтеся😸🧢
Так тримати Дівчата🌞
Ответить
0
Бляха, вигрібаємо по всіх турнірах
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем