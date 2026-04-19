Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Быстрый гол, камбэк и серия пенальти. Реал Сосьедад выиграл Кубок Испании
Кубок Испании
Атлетико Мадрид
18.04.2026 22:00 – FT 2 : 2
3 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Реал Сосьедад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Испании
19 апреля 2026, 00:57 | Обновлено 19 апреля 2026, 01:24
Быстрый гол, камбэк и серия пенальти. Реал Сосьедад выиграл Кубок Испании

«Атлетико» не сумел взять трофей

4 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine

В Севилье состоялся финальный поединок Кубка Испании, в котором встретились «Атлетико» и «Реал Сосьедад».

Первая же атака номинальных гостей завершилась неприятностями для «Атлетико». На 14-й секунде матча Барренечеа замкнул навес Гуэдеша, отправив мяч в ворота.

«Матрасники» завладели преимуществом и попытались оказывать давление на защитную линию соперников. Много остроты у ворот «Реала Сосьедад» мадридцы не создали, но счет сравнять смогли. Лукман из центральной зоны бильярдным ударом отправил мяч в угол.

В дальнейшем на поле шла равная игра, а перед перерывом «Реал Сосьедад» провел еще одну результативную атаку. При навесе со штрафного Муссо не успел к мячу, а кулаками проверил на прочность голову Гуэдеша. Арбитр без раздумий указал на 11-тиметровую отметку, пенальти реализовал Оярсабаль.

«Матрасники» агрессивно начали вторую половину встречи и постоянно проводили позиционные атаки. Номинальные гости большими силами оборонялись и редко проводили контрвыпады. При этом сан-себастьянцы не позволяли соперникам создавать по-настоящему опасные моменты у своих ворот.

Но усталость «бело-голубых» дала о себе знать. Счет сравнял Альварес, который эффектным ударом отправил мяч в «девятку». После этого «матрасники» могли вырвать победу, но Баэна и Джонни не реализовали отличные возможности.

В экстра-таймах команды обменялись опасными ситуациями. Муссо среагировал на добивание Оскарссона, а удар Альвареса остановила крестовина. Судьбу матча решала серия пенальти, героем которой стал Марреро. Голкипер «бело-голубых» отбил два удара, и «Реал Сосьедад» выиграл трофей.

Кубок Испании. Финал.

«Атлетико» – «Реал Сосьедад» – 2:2 (пенальти – 3:4)

Голы: Лукман (19), Альварес (83) – Барренечеа (1), Оярсабаль (45+1, пенальти)

Предупреждения: Ле Норман (33), Муссо (43) – Оярсабаль (31), Горротчатеги (120), Элустондо (121)

«Атлетико»: Муссо, Молина (Джонни, 78), Пубиль, Ле Норман, Руджери (Гонсалес, 62), Симеоне (Баэна, 70), Льоренте (Лангле, 99), Коке, Лукман (Серлот, 62), Гризманн (Альмада, 70), Альварес.

«Реал Сосьедад»: Марреро, Арамбуру (Элустондо, 113), Мартин, Чалета-Цар, Гомес (Кубо, 88), Туррьентес (Горротчатеги, 68), Солер, Барренечеа (Марин, 68), Сучич, Гуэдэш (Муньос, 78), Оярсабаль (Оскарссон).

Стадион «Эстадио де ла Картуха» (Севилья, Испания)

АТЛЕТИКО – РЕАЛ СОСЬЕДАД. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Атлетико Мадрид Реал Сосьедад Кубок Испании по футболу Атлетико - Реал Сосьедад отчеты
Александр Снитко
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Серлот и Альварес, два голеадора, не дали Симеоне завоевать свой 9-й кубок с Атлетико.
Ответить
+2
Класний матч, виграла команда, що бiльше хотiла перемоги
Ответить
+1
эх был шанс хоть что то выиграть в этом году , но увы , осталось бороться за 3 место в Примере 
Ответить
-2
Це за Барсу доля смугастих покарала. Браво, Сосьєдад
Ответить
-3
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем