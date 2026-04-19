Быстрый гол, камбэк и серия пенальти. Реал Сосьедад выиграл Кубок Испании

В Севилье состоялся финальный поединок Кубка Испании, в котором встретились «Атлетико» и «Реал Сосьедад».

Первая же атака номинальных гостей завершилась неприятностями для «Атлетико». На 14-й секунде матча Барренечеа замкнул навес Гуэдеша, отправив мяч в ворота.

«Матрасники» завладели преимуществом и попытались оказывать давление на защитную линию соперников. Много остроты у ворот «Реала Сосьедад» мадридцы не создали, но счет сравнять смогли. Лукман из центральной зоны бильярдным ударом отправил мяч в угол.

В дальнейшем на поле шла равная игра, а перед перерывом «Реал Сосьедад» провел еще одну результативную атаку. При навесе со штрафного Муссо не успел к мячу, а кулаками проверил на прочность голову Гуэдеша. Арбитр без раздумий указал на 11-тиметровую отметку, пенальти реализовал Оярсабаль.

«Матрасники» агрессивно начали вторую половину встречи и постоянно проводили позиционные атаки. Номинальные гости большими силами оборонялись и редко проводили контрвыпады. При этом сан-себастьянцы не позволяли соперникам создавать по-настоящему опасные моменты у своих ворот.

Но усталость «бело-голубых» дала о себе знать. Счет сравнял Альварес, который эффектным ударом отправил мяч в «девятку». После этого «матрасники» могли вырвать победу, но Баэна и Джонни не реализовали отличные возможности.

В экстра-таймах команды обменялись опасными ситуациями. Муссо среагировал на добивание Оскарссона, а удар Альвареса остановила крестовина. Судьбу матча решала серия пенальти, героем которой стал Марреро. Голкипер «бело-голубых» отбил два удара, и «Реал Сосьедад» выиграл трофей.

Кубок Испании. Финал.

«Атлетико» – «Реал Сосьедад» – 2:2 (пенальти – 3:4)

Голы: Лукман (19), Альварес (83) – Барренечеа (1), Оярсабаль (45+1, пенальти)

Предупреждения: Ле Норман (33), Муссо (43) – Оярсабаль (31), Горротчатеги (120), Элустондо (121)

«Атлетико»: Муссо, Молина (Джонни, 78), Пубиль, Ле Норман, Руджери (Гонсалес, 62), Симеоне (Баэна, 70), Льоренте (Лангле, 99), Коке, Лукман (Серлот, 62), Гризманн (Альмада, 70), Альварес.

«Реал Сосьедад»: Марреро, Арамбуру (Элустондо, 113), Мартин, Чалета-Цар, Гомес (Кубо, 88), Туррьентес (Горротчатеги, 68), Солер, Барренечеа (Марин, 68), Сучич, Гуэдэш (Муньос, 78), Оярсабаль (Оскарссон).

Стадион «Эстадио де ла Картуха» (Севилья, Испания)

