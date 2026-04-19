18 апреля в 22:00 начался финал Кубка Испании 2025/26 между клубами «Атлетико» Мадрид и «Реал Сосьедад».

Местом проведения матча стала арена «Эстадио де Ла Картуха» в городе Севилья.

Не успели болельщики занять свои места, как «Реал Сосьедад» открыл счет уже на 14-й секунде.

Такой быстрый гол заставил «Атлетико» оперативно ответить – Адемола Лукман на 18-й минуте точно пробил в нижний угол ворот.

Команды уже готовились уходить на перерыв, как «Реал Сосьедад» заработал пенальти. Капитан Микель Оярсабаль не промахнулся – 2:1.

Постепенно матч подходил к концу, но трофей ускользнул из рук басков. Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес забил в концовке встречи и перевел игру в овертайм.

Дополнительное время не изменило результат, поэтому судьба финала решилась в серии пенальти.

Вратарь «Реала Сосьедад» Унай Марреро выдал два невероятных сейва в начале серии, что стало решающим фактором.

«Реал Сосьедад» выиграл серию пенальти и стал обладателем Кубка Испании.

Кубок Испании 2025/26

Финал, 18 апреля

«Атлетико» Мадрид – «Реал Сосьедад» – 2:2 (3:4 по пен.)

Голы: Лукман, 18, Альварес, 83 – Барренечеа, 1, Оярсабаль, 45+1 (пен.)