  4. Атлетико – Реал Сосьедад – 2:2 (пен. 3:4) Финал Кубка Испании. Видео голов
18.04.2026 22:00 – FT 2 : 2
3 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
19 апреля 2026, 01:20 | Обновлено 19 апреля 2026, 01:29
744
0

Атлетико – Реал Сосьедад – 2:2 (пен. 3:4) Финал Кубка Испании. Видео голов

18 апреля прошел финал Кубка Испании

19 апреля 2026, 01:20 | Обновлено 19 апреля 2026, 01:29
744
0
Атлетико – Реал Сосьедад – 2:2 (пен. 3:4) Финал Кубка Испании. Видео голов
18 апреля в 22:00 начался финал Кубка Испании 2025/26 между клубами «Атлетико» Мадрид и «Реал Сосьедад».

Местом проведения матча стала арена «Эстадио де Ла Картуха» в городе Севилья.

Не успели болельщики занять свои места, как «Реал Сосьедад» открыл счет уже на 14-й секунде.

Такой быстрый гол заставил «Атлетико» оперативно ответить – Адемола Лукман на 18-й минуте точно пробил в нижний угол ворот.

Команды уже готовились уходить на перерыв, как «Реал Сосьедад» заработал пенальти. Капитан Микель Оярсабаль не промахнулся – 2:1.

Постепенно матч подходил к концу, но трофей ускользнул из рук басков. Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес забил в концовке встречи и перевел игру в овертайм.

Дополнительное время не изменило результат, поэтому судьба финала решилась в серии пенальти.

Вратарь «Реала Сосьедад» Унай Марреро выдал два невероятных сейва в начале серии, что стало решающим фактором.

«Реал Сосьедад» выиграл серию пенальти и стал обладателем Кубка Испании.

Кубок Испании 2025/26

Финал, 18 апреля

«Атлетико» Мадрид – «Реал Сосьедад» – 2:2 (3:4 по пен.)

Голы: Лукман, 18, Альварес, 83 – Барренечеа, 1, Оярсабаль, 45+1 (пен.)

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Пабло Марин (Реал Сосьедад).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Алекс Баэна (Атлетико Мадрид).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Айен Муньос (Реал Сосьедад).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Тьяго Альмада (Атлетико Мадрид).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Лука Сучич (Реал Сосьедад).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Николас Гонсалес (Атлетико Мадрид).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Карлос Солер (Реал Сосьедад).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид), асcист Тьяго Альмада.
45’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Атлетико Мадрид), асcист Антуан Гризманн.
1’
ГОЛ ! Мяч забил Андер Барренечеа (Реал Сосьедад), асcист Гонсалу Гедеш.
