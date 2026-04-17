  4. Атлетико – Реал Сосьедад. Текстовая трансляция матча
17 апреля 2026, 22:55 | Обновлено 17 апреля 2026, 22:56
Атлетико – Реал Сосьедад. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финального поединка Кубка Испании

ФК Атлетико

В субботу, 18 апреля, состоится финальный поединок Кубка Испании, в котором встретятся Атлетико» и «Реал Сосьедад». Матч пройдет в Севилье на «Эстадио де ла Картуха», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Матрасники» на этой неделе оформили выход в полуфинал Лиги чемпионов, оставив за бортом главного клубного евротурнира «Барселону». В полуфинале национального Кубка «блаугранас» также пострадали от «Атлетико», который благодаря домашней победе со счетом 4:0 получил возможность играть в решающем поединке. «Реал Сосьедад» на предыдущей стадии турнира справились с «Атлетиком», дважды обыграв соперников с минимальным счетом. В нынешнем сезоне команды провели две очные дуэли в Ла Лиге: ничья (1:1) и победа мадридцев на своем поле (3:2).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Атлетико» – «Реал Сосьедад», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Атлетико Мадрид
18 апреля 2026 -
22:00
Реал Сосьедад
Победа Атлетико 1.88 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Александр Снитко
