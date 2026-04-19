  4. СИМЕОНЕ: «Хочу поздравить соперника. Болельщикам нужные победы»
19 апреля 2026, 10:54 |
СИМЕОНЕ: «Хочу поздравить соперника. Болельщикам нужные победы»

Диего выступил с заявлением после финального матча Кубка Испании

19 апреля 2026, 10:54 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне поделился эмоциями после поражения своей команды от Реал Сосьедада (2:2, 4:3 по пенальти) в финале Кубка Испании.

«Сначала хочу поздравить соперника. Мы хорошо отреагировали на первый гол, затем удерживали низкий темп. Дальше был перерыв, мы поговорили и изменили ход игры, начали играть так, как нужно.

Могли забить третий мяч из-за Джонни или Баэну. В дополнительное время у нас был момент у каждой из сторон: удар в штангу от Хулиана и сейв Муссо. Мы очень хорошо соревновались, но, к сожалению, у серии пенальти удача была на их стороне. Поздравляю их.

Я связываю это (нехватка свежести – прим.) с тем, что мы не вошли хорошо в матч, но после 15-й минуты добавили в интенсивности и агрессии. Затем снова упали, проигрывали единоборства. Во втором тайме уже играли лучше Болельщикам нужные победы, а не сообщения», – сказал Симеоне.

Олег Вахоцкий Источник: Marca
