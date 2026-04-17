17 апреля 2026, 10:51 | Обновлено 17 апреля 2026, 10:54
Ничья Шахтера в Нидерландах, каскад жеребьевок для сборных, успех Подрез

Главные новости за 16 апреля на Sport.ua

Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 16 апреля.

1. Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
Донецкая команда вышла в полуфинал Лиги конференций

2A. Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Английский Кристал Пэлас по сумме двух матчей прошел итальянскую Фиорентину

2B. Сетка плей-офф Лиги Европы. Определены полуфинальные пары: английское дерби
В полуфиналах сыграют: Брага – Фрайбург, Ноттингем Форест – Астон Вилла

3. Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
Благодаря успеху Шахтера – подъем на 23-е место в таблице коэффициентов

4. ТУРАН: «Я был на стадионе Кристал Пэлас в декабре. И тогда с меня смеялись»
Наставник Шахтера дал пресс-конференцию после матча ЛК против АЗ Алкмаар

5. Гол, ассист и слезы Фирмино. Определен первый полуфиналист ЛЧ Азии
Катарский клуб Аль-Садд по пенальти уступил японской команде Виссел Кобе

6A. Евро-2026. Сборная Украины U-19 узнала соперников на групповом этапе
Украинцы попали в группу B, соперники: Хорватия, Сербия и Италия

6B. Соперники для сборной Украины. Жеребьевка женского ЧЕ-2026 по гандболу
Сборная Украины сыграет в группе Е с Францией, Польшей и Фарерами

6C. С кем сыграет Украина? Состоялась жеребьевка женского ЧМ по баскетболу 3х3
Украинки сыграют в группе D, соперники: Франция, Канада, Япония, Литва

7A. Самая высокорейтинговая победа в карьере. Подрез вышла в 1/4 финала Руана
Во втором раунде WTA 250 во Франции Вероника в трех сетах одолела Коччаретто

7B. Олейникова не сумела выйти в четвертьфинал турнира WTA 250 в Руане
Александра в трех сетах потерпела поражение от Анны Бондар

8. Работали вместе 10 лет. Пидручный распрощался с известным тренером
Юрай Санитра длительное время был личным тренером украинского биатлониста

9. С кем сыграют Ронни и Трамп? Состоялась жеребьевка ЧМ-2026 по снукеру
Чемпионат мира начнется 18 апреля в театре Крусибл в английском Шеффилде

10. Будущее Ферстаппена: Ред Булл, новая команда или завершение карьеры?
Многое зависит от решений об изменении действующих правил

Яркое шоу Баварии и Реала, доигрывание и хет-трик Итодо, успех Свитолиной
Дубль Дембеле за ПСЖ, Атлетико сдержал Барселону, пресс-конференция Усика
Ничья Шахтера в матче за лидерство, неудача МЮ, золото в спортивной ходьбе
Футбол | 17 апреля 2026, 10:29 0
Туран заговорил о войне в Украине: «Я хочу посвятить эту игру всем людям»

Арда виступив із лаконічною заявою

Футбол | 16 апреля 2026, 14:44 0
Мирон Маркевич оценил игру Лунина в матче с Баварией
Мирон Маркевич оценил игру Лунина в матче с Баварией

Украинский голкипер пропустил четыре мяча в поединке с немецкой командой

Футбол | 17.04.2026, 06:23
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Футбол | 17.04.2026, 03:02
Решение принято. Барселона выгонит знаменитого игрока после провала в ЛЧ
Решение принято. Барселона выгонит знаменитого игрока после провала в ЛЧ
Футбол | 16.04.2026, 21:41
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
Александр УСИК: «Я откажусь от этого боя, если будет подписан контракт»
Александр УСИК: «Я откажусь от этого боя, если будет подписан контракт»
16.04.2026, 00:12 2
Бокс
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
16.04.2026, 06:23 13
Футбол
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
15.04.2026, 09:13 46
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
16.04.2026, 08:22
Бокс
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
16.04.2026, 08:49 16
Футбол
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
17.04.2026, 06:47 17
Футбол
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
15.04.2026, 16:35 16
Футбол
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
17.04.2026, 04:05 2
Бокс
