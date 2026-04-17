Ничья Шахтера в Нидерландах, каскад жеребьевок для сборных, успех Подрез
Главные новости за 16 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 16 апреля.
1. Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
Донецкая команда вышла в полуфинал Лиги конференций
2A. Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Английский Кристал Пэлас по сумме двух матчей прошел итальянскую Фиорентину
2B. Сетка плей-офф Лиги Европы. Определены полуфинальные пары: английское дерби
В полуфиналах сыграют: Брага – Фрайбург, Ноттингем Форест – Астон Вилла
3. Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
Благодаря успеху Шахтера – подъем на 23-е место в таблице коэффициентов
4. ТУРАН: «Я был на стадионе Кристал Пэлас в декабре. И тогда с меня смеялись»
Наставник Шахтера дал пресс-конференцию после матча ЛК против АЗ Алкмаар
5. Гол, ассист и слезы Фирмино. Определен первый полуфиналист ЛЧ Азии
Катарский клуб Аль-Садд по пенальти уступил японской команде Виссел Кобе
6A. Евро-2026. Сборная Украины U-19 узнала соперников на групповом этапе
Украинцы попали в группу B, соперники: Хорватия, Сербия и Италия
6B. Соперники для сборной Украины. Жеребьевка женского ЧЕ-2026 по гандболу
Сборная Украины сыграет в группе Е с Францией, Польшей и Фарерами
6C. С кем сыграет Украина? Состоялась жеребьевка женского ЧМ по баскетболу 3х3
Украинки сыграют в группе D, соперники: Франция, Канада, Япония, Литва
7A. Самая высокорейтинговая победа в карьере. Подрез вышла в 1/4 финала Руана
Во втором раунде WTA 250 во Франции Вероника в трех сетах одолела Коччаретто
7B. Олейникова не сумела выйти в четвертьфинал турнира WTA 250 в Руане
Александра в трех сетах потерпела поражение от Анны Бондар
8. Работали вместе 10 лет. Пидручный распрощался с известным тренером
Юрай Санитра длительное время был личным тренером украинского биатлониста
9. С кем сыграют Ронни и Трамп? Состоялась жеребьевка ЧМ-2026 по снукеру
Чемпионат мира начнется 18 апреля в театре Крусибл в английском Шеффилде
10. Будущее Ферстаппена: Ред Булл, новая команда или завершение карьеры?
Многое зависит от решений об изменении действующих правил
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
