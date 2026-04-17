Ничья Шахтера в Нидерландах, каскад жеребьевок для сборных, успех Подрез

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 16 апреля.

1. Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ

Донецкая команда вышла в полуфинал Лиги конференций

2A. Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале

Английский Кристал Пэлас по сумме двух матчей прошел итальянскую Фиорентину

2B. Сетка плей-офф Лиги Европы. Определены полуфинальные пары: английское дерби

В полуфиналах сыграют: Брага – Фрайбург, Ноттингем Форест – Астон Вилла

3. Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1

Благодаря успеху Шахтера – подъем на 23-е место в таблице коэффициентов

4. ТУРАН: «Я был на стадионе Кристал Пэлас в декабре. И тогда с меня смеялись»

Наставник Шахтера дал пресс-конференцию после матча ЛК против АЗ Алкмаар

5. Гол, ассист и слезы Фирмино. Определен первый полуфиналист ЛЧ Азии

Катарский клуб Аль-Садд по пенальти уступил японской команде Виссел Кобе

6A. Евро-2026. Сборная Украины U-19 узнала соперников на групповом этапе

Украинцы попали в группу B, соперники: Хорватия, Сербия и Италия

6B. Соперники для сборной Украины. Жеребьевка женского ЧЕ-2026 по гандболу

Сборная Украины сыграет в группе Е с Францией, Польшей и Фарерами

6C. С кем сыграет Украина? Состоялась жеребьевка женского ЧМ по баскетболу 3х3

Украинки сыграют в группе D, соперники: Франция, Канада, Япония, Литва

7A. Самая высокорейтинговая победа в карьере. Подрез вышла в 1/4 финала Руана

Во втором раунде WTA 250 во Франции Вероника в трех сетах одолела Коччаретто

7B. Олейникова не сумела выйти в четвертьфинал турнира WTA 250 в Руане

Александра в трех сетах потерпела поражение от Анны Бондар

8. Работали вместе 10 лет. Пидручный распрощался с известным тренером

Юрай Санитра длительное время был личным тренером украинского биатлониста

9. С кем сыграют Ронни и Трамп? Состоялась жеребьевка ЧМ-2026 по снукеру

Чемпионат мира начнется 18 апреля в театре Крусибл в английском Шеффилде

10. Будущее Ферстаппена: Ред Булл, новая команда или завершение карьеры?

Многое зависит от решений об изменении действующих правил