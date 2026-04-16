  4. Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристал Пэлас

​Вечером 16 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26

Определены полуфинальные пары третьего по силе еврокубкового турнира.

в 1/4 финала Шахтер на выезде сыграл вничью с нидерландским АЗ Алкмаар (2:2), имея в активе гандикап в 3 мяча после первой игры (3:0).

Все голы были забиты во втором тайме. На гол Алиссона Сантаны для горняков у хозяев поля ответили Исак Йенсен и Матей Шин. Затем в быстрой контратаке забил Лука Мейреллиш (2:2)

Соперником Шахтера в 1/2 финала стал английский Кристал Пэлас, который по сумме двух матчей прошел итальянскую Фиорентину (3:0, 1:2),

Еще в двух матчах получилась большая интрига. Французский Страсбург отыграл два мяча у немецкого Майнца (0:2, 4:0).

Греческий АЕК Афины совершил большой камбек в три мяча в противостоянии с Райо Вальекано, но затем пропустил решающий гол (0:3, 3:1).

В полуфиналах Лиги конференций сыграют:

  • Шахтер – Кристал Пэлас, Страсбург – Райо Вальекано

Горняки первую игру проведут условно дома, в польском Кракове, а ответный поединок состоится в Англии.

Полуфиналы запланированы на 30 апреля и 7 мая, а финал Лиги конференций состоится 27 мая в немецком Лейпциге.

Лига конференций УЕФА 2025/26

1/4 финала. Ответные матчи. 16 апреля 2026

19:45. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Шахтер (Украина) – 2:2 [первый матч – 0:3]

Голы: Исак Йенсен, 73, Матей Шин, 80 – Алиссон Сантана, 58, Лука Мейреллиш, 83

22:00. Страсбург (Франция) – Майнц (Германия) – 4:0 [первый матч – 0:2]

Голы: Нанаси, 26. Уаттара, 35, Энсисо, 69, Эмега, 74

22:00. Фиорентина (Италия) – Кристал Пэлас (Англия) – 2:1 [первый матч – 0:3]

Голы: Гудмундссон, 30 (пен), Ндур, 53 – Сарр, 17

22:00. АЕК Афины (Греция) – Райо Вальекано (Испания) – 3:1 [первый матч – 0:3]

Голы: Зини, 13, 51, Марин, 36 (пен) – Паласон, 60

Сетка плей-офф

дуже шкода АЕК, вели 3:0! практично закамбечили. але пропустили, на жаль
Крістал Пелас чинний володар Кубку і Суперкубку Англії.
мабуть хочуть ще один трофей - Кубок ЛК.
Немцы обосрались и испанцы чуть не обосрались, греки по игре были лучше в обеих матчах 
