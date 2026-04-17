Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Страсбург – Майнц – 4:0 (4:2). Камбэк по-французски. Видео голов и обзор
16.04.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:2 4 : 0
17 апреля 2026, 01:23 |
Страсбург – Майнц – 4:0 (4:2). Камбэк по-французски. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка Лиги конференций

17 апреля 2026, 01:23 |
20
0
Страсбург – Майнц – 4:0 (4:2). Камбэк по-французски. Видео голов и обзор
В четверг, 16 апреля 2026 года, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги конференций сезона 2025/26 между французским «Страсбургом» и немецким «Майнцом».

Игра прошла на стадионе Стад де ла Мено в Страсбурге и завершилась победой хозяев поля со счетом 4:0. По сумме двух встреч счет составил 4:2 в пользу «Страсбурга».

«Страсбург» сумел пробиться дальше, несмотря на поражение 0:2 в первой встрече.

Лига конференций УЕФА 2025/26

1/4 финала. Ответный матч, 16 апреля 2026
Страсбург (Франция) – Майнц (Германия) – 4:0 [первый матч – 0:2]
Голы: Нанаси, 26. Уаттара, 35, Энсисо, 69, Эмега, 74

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +6
Надием Амири (Майнц) получает красную карточку.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Эмануэль Эмегха (Страсбург), асcист Хулио Энсисо.
69’
ГОЛ ! Мяч забил Хулио Энсисо (Страсбург), асcист Маршал Годо.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Абдул Уаттара (Страсбург), асcист Хулио Энсисо.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Себастиан Нанаси (Страсбург), асcист Бен Чилвелл.
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
