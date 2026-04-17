В четверг, 16 апреля 2026 года, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги конференций сезона 2025/26 между французским «Страсбургом» и немецким «Майнцом».

Игра прошла на стадионе Стад де ла Мено в Страсбурге и завершилась победой хозяев поля со счетом 4:0. По сумме двух встреч счет составил 4:2 в пользу «Страсбурга».

«Страсбург» сумел пробиться дальше, несмотря на поражение 0:2 в первой встрече.

Голы: Нанаси, 26. Уаттара, 35, Энсисо, 69, Эмега, 74

Видео голов и обзор матча