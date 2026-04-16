Самая высокорейтинговая победа в карьере. Подрез вышла в 1/4 финала Руана!
Во втором раунде турнира WTA 250 во Франции Вероника в трех сетах одолела Коччаретто
Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 209) пробилась в четвертьфинал грунтового турнира WTA 250 в Руане (Франция).
Во втором раунде 19-летняя украинка в трех сетах вырвала победу у представительницы Италии Элизабетты Коччаретто, которая занимает 41-е место в рейтинге WTA. Девушки играли 2 часа и 40 минут.
WTA 250 Руан. Грунт в помещении, 1/8 финала
Элизабетта Коччаретто (Италия) [7] – Вероника Подрез (Украина) – 6:7 (5:7), 6:4, 4:6
В третьей партии Вероника дважды уступала с брейком, сумела сделать счет 5:3, отдала подачу на матч, но затем сделала брейк и завершила поединок с третьего матчбола.
Победа над Коччаретто стала для Подрез самой высокорейтинговой в карьере.
Вероника в Руане стартовала с квалификации, где прошла Момоко Кобори и Доминику Салкову. В первом круге основной сетки Подрез справилась со Слоан Стивенс. Следующей оппоненткой украинки будет Кэти Бултер (Великобритания, WTA 64).
Подрез впервые в карьере выступает на соревнованиях на уровне Тура – Вероника проведет первый четвертьфинальный матч на турнирах WTA.
Подрез стала второй представительницей Украины, которой удалось дойти до 1/4 финала Руана-2026. Днем ранее это сделала первая сеяная Марта Костюк, а 16 апреля свой матч второго раунда также проведет Александра Олейникова.
Нидерландец должен был провести бой против Джошуа
«Мы должны оставаться скромными»
А реакція на перемогу, це вообщє . Ешлі Барті номер 2. Ну виграла у 41-й ракетки світу, ну й що? "Пустяки, дело житейское"
Сподіваюсь, довгому і успішному !!