  Самая высокорейтинговая победа в карьере. Подрез вышла в 1/4 финала Руана!
16 апреля 2026, 19:31 | Обновлено 16 апреля 2026, 19:47
Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 209) пробилась в четвертьфинал грунтового турнира WTA 250 в Руане (Франция).

Во втором раунде 19-летняя украинка в трех сетах вырвала победу у представительницы Италии Элизабетты Коччаретто, которая занимает 41-е место в рейтинге WTA. Девушки играли 2 часа и 40 минут.

WTA 250 Руан. Грунт в помещении, 1/8 финала

Элизабетта Коччаретто (Италия) [7] – Вероника Подрез (Украина) – 6:7 (5:7), 6:4, 4:6

В третьей партии Вероника дважды уступала с брейком, сумела сделать счет 5:3, отдала подачу на матч, но затем сделала брейк и завершила поединок с третьего матчбола.

Победа над Коччаретто стала для Подрез самой высокорейтинговой в карьере.

Вероника в Руане стартовала с квалификации, где прошла Момоко Кобори и Доминику Салкову. В первом круге основной сетки Подрез справилась со Слоан Стивенс. Следующей оппоненткой украинки будет Кэти Бултер (Великобритания, WTA 64).

Подрез впервые в карьере выступает на соревнованиях на уровне Тура – Вероника проведет первый четвертьфинальный матч на турнирах WTA.

Подрез стала второй представительницей Украины, которой удалось дойти до 1/4 финала Руана-2026. Днем ранее это сделала первая сеяная Марта Костюк, а 16 апреля свой матч второго раунда также проведет Александра Олейникова.

Даниил Агарков
Переграти таких міцних середняків як Коччарето , особливо на грунті в другому матчі в своєму житті в турі - це суперкруто. Успіхів
Дуже добре зіграла.
я вже не пам'ятаю останнього матчу, коли я так емоційно був "в грі", мені здається, що я більше хвилювався за саму Вероніку))) а вона не підвела, така молодчина, такий боєць
Ніка виграла перш за все психологічно. Коччаретто занервувала, як це - програвати якомусь ноунейму з третьої сотні. І все. А Подрєз діяла спокійно, як удав.
А реакція на перемогу, це вообщє . Ешлі Барті номер 2. Ну виграла у 41-й ракетки світу, ну й що? "Пустяки, дело житейское"
Перший справжній матч Вероніки в її тенісному житті ..
Сподіваюсь, довгому і успішному !!
Молодчинка,браво!
Звідки у такої маленької і худенької стільки сил так лупити по м'ячу?)
Приємно було дивитись ! Можливо це буде в майбутньому перша ракетка України, якщо не повторить помилки Ястремської.
Суперрозумничка)))
Супер!!!
Молодець 🇺🇦💪🔥🙏
Молодець ,але яка напруга у мене все ще руки тремтять.
Кралечка! Нехай це буде не "найбільш рейтингова перемога"!) (Із заголовку) Вдало пройти англійку!, і не тільки! Успіхів! 
Ай, молодець!!! 
молодець,є над чим працювати,особливо ноги погано включає
Взяти тайбрейк у такої досвідченої гравчині - це щось!!!
Якою мовою дає інтерв`ю-суміш англ та франц? 
Нічого особливого у тій Веронікі, я не побачив. Просто їй поки що, щастить на не найкращі стани суперниць. Єдине, що цікаво, у цій Подрез, що вона спочатку прикидується зовсім слабкою, а потім у вирішальні моменти може добре додати у якості гри. Але їй уже аж 19 по паспорту, чому з нею всі так носяться ніби її досягнення це щось особливе. Он Андреева уже з 17 років у топ 10, про досягнення навіть нашої Марти в 15, 18 років всі знають кому треба. Єдине, що вона на вигляд якась років на 15 то це да.     
Так це ж не українська тенісистка. Це французька тенісистка.
