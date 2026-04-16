Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Евро-2026. Сборная Украины U-19 узнала соперников на групповом этапе
Чемпионат Европы
16 апреля 2026, 14:45 | Обновлено 16 апреля 2026, 15:02
Евро-2026. Сборная Украины U-19 узнала соперников на групповом этапе

Украинцы попали в группу B

Сборная Украины U-19 под руководством Дмитрия Михайленко сыграет на чемпионате Европы.

По итогам жеребьевки группового этапа финального турнира соперниками сборной Украины U-19 по группе B стали Хорватия, Сербия и Италия.

В группе A сыграют Уэльс (хозяева), Дания, Германия и Испания.

Евро-2026 (U-19) будет проходить в Уэльсе с 28 июня по 11 июля. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Победители 1/2 финала сыграют в решающем матче.

Соревнование также станет отбором от УЕФА на ЧМ-2027 (U-20), который будут принимать Азербайджан и Узбекистан.

сборная Украины по футболу U-19 чемпионат Европы по футболу U-19 жеребьевка чемпионата Европы
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем