Евро-2026. Сборная Украины U-19 узнала соперников на групповом этапе

Сборная Украины U-19 под руководством Дмитрия Михайленко сыграет на чемпионате Европы.

По итогам жеребьевки группового этапа финального турнира соперниками сборной Украины U-19 по группе B стали Хорватия, Сербия и Италия.

В группе A сыграют Уэльс (хозяева), Дания, Германия и Испания.

Евро-2026 (U-19) будет проходить в Уэльсе с 28 июня по 11 июля. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Победители 1/2 финала сыграют в решающем матче.

Соревнование также станет отбором от УЕФА на ЧМ-2027 (U-20), который будут принимать Азербайджан и Узбекистан.