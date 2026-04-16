Евро-2026. Сборная Украины U-19 узнала соперников на групповом этапе
Украинцы попали в группу B
Сборная Украины U-19 под руководством Дмитрия Михайленко сыграет на чемпионате Европы.
По итогам жеребьевки группового этапа финального турнира соперниками сборной Украины U-19 по группе B стали Хорватия, Сербия и Италия.
В группе A сыграют Уэльс (хозяева), Дания, Германия и Испания.
Евро-2026 (U-19) будет проходить в Уэльсе с 28 июня по 11 июля. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Победители 1/2 финала сыграют в решающем матче.
Соревнование также станет отбором от УЕФА на ЧМ-2027 (U-20), который будут принимать Азербайджан и Узбекистан.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Украинец пропустил четыре гола
Кристиан Киву остается в миланском гранде