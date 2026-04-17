Сетка плей-офф Лиги Европы. Определены полуфинальные пары: английское дерби
В полуфиналах сыграют: Брага – Фрайбург, Ноттингем Форест – Астон Вилла
Вечером 16 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26.
Определены полуфинальные пары второго по силе еврокубкового турнира.
Фрайбург нанес второе поражение Сельте (3:0, 3:1). Астон Вилла дважды переиграла Болонью (3:1, 4:0)
Напряженными были противостояния: Бетис – Брага (1:1, 2:4), Ноттингем Форест – Порту (1:1, 1:0).
В полуфиналах Лиги Европы сыграют:
🔹 Брага (Португалия) – Фрайбург (Германия)
🔹 Ноттингем Форест (Англия) – Астон Вилла (Англия)
Полуфиналы запланированы на 30 апреля и 7 мая, а финал Лиги Европы состоится 20 мая в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташа.
Лига Европы УЕФА 2025/26
1/4 финала. Ответные матчи. 16 апреля 2026
Расписание матчей
19:45. Сельта (Испания) – Фрайбург (Германия) – 1:3 (первый матч – 0:3)
Голы: Сведберг, 90+1 – Матанович, 33, Судзуки, 39, 50
22:00. Астон Вилла (Англия) – Болонья (Италия) – 4:0 [первый матч – 3:1]
Голы: Уоткинс, 16, Буэндия, 26, Роджерс, 39, Конса, 89
22:00. Бетис (Испания) – Брага (Португалия) – 2:4 [первый матч – 1:1]
Голы: Антони, 13, Эззальзули, 26 – Пау Виктор, 38, Витор Карвалью, 49, Рикарду Орта, 53 (пен), Горби, 74
22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Порту (Португалия) – 1:0 [первый матч – 1:1]
Голы: Гиббс-Уайт, 12
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Благодаря успеху Шахтера – подъем на 23-е место в таблице коэффициентов
Филиппе Коутиньо получил интересное предложение