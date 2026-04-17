  4. Сетка плей-офф Лиги Европы. Определены полуфинальные пары: английское дерби
Сетка плей-офф Лиги Европы. Определены полуфинальные пары: английское дерби

В полуфиналах сыграют: Брага – Фрайбург, Ноттингем Форест – Астон Вилла

Getty Images/Global Images Ukraine. Астон Вилла

Вечером 16 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26.

Определены полуфинальные пары второго по силе еврокубкового турнира.

Фрайбург нанес второе поражение Сельте (3:0, 3:1). Астон Вилла дважды переиграла Болонью (3:1, 4:0)

Напряженными были противостояния: Бетис – Брага (1:1, 2:4), Ноттингем Форест – Порту (1:1, 1:0).

В полуфиналах Лиги Европы сыграют:

🔹 Брага (Португалия) – Фрайбург (Германия)

🔹 Ноттингем Форест (Англия) – Астон Вилла (Англия)

Полуфиналы запланированы на 30 апреля и 7 мая, а финал Лиги Европы состоится 20 мая в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташа.

Лига Европы УЕФА 2025/26

1/4 финала. Ответные матчи. 16 апреля 2026

Расписание матчей

19:45. Сельта (Испания) – Фрайбург (Германия) – 1:3 (первый матч – 0:3)

Голы: Сведберг, 90+1 – Матанович, 33, Судзуки, 39, 50

22:00. Астон Вилла (Англия) – Болонья (Италия) – 4:0 [первый матч – 3:1]

Голы: Уоткинс, 16, Буэндия, 26, Роджерс, 39, Конса, 89

22:00. Бетис (Испания) – Брага (Португалия) – 2:4 [первый матч – 1:1]

Голы: Антони, 13, Эззальзули, 26 – Пау Виктор, 38, Витор Карвалью, 49, Рикарду Орта, 53 (пен), Горби, 74

22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Порту (Португалия) – 1:0 [первый матч – 1:1]

Голы: Гиббс-Уайт, 12

Сетка плей-офф

Инфографика

События матча

12’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест), асcист Неко Уильямс.
8’
Ян Беднарек (Порту) получает красную карточку.
Николай Степанов
футболісту Порту ноги поламати! отак підвести команду на самому старті матчу!
