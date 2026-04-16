  Германия против Испании. Определен первый полуфиналист Лиги Европы
16 апреля 2026, 22:29 | Обновлено 16 апреля 2026, 22:58
Германия против Испании. Определен первый полуфиналист Лиги Европы

Немецкий Фрайбург второй раз убедительно переиграл испанскую Сельту

Немецкий Фрайбург нанес второе поражение испанской Сельте в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.

Поединок состоялся 16 апреля в Виго на стадионе Балаидос и завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.

С учетом первого матча (3:0) немецкий клуб Фрайбург уверенно вышел в полуфинал турнира.

Гости еще в первом тайме обеспечили комфортное преимущество. На 33-й минуте счет открыл Игор Матанович после передачи Жорди Макенго, а на 39-й Юито Судзуки удвоил преимущество после ассиста Яна-Никласа Бесте.

После перерыва Фрайбург продолжил контролировать игру и на 50-й минуте Юито Судзуки оформил дубль, доведя счет до 3:0.

Лишь в конце встречи Сельта забила гол престижа, на 90+1-й минуте отличился Виллиот Сведберг после передачи Уго Альвареса.

Таким образом, Фрайбург вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет против победителя пары Бетис – Брага (1:1 в первой игре).

19:45. Сельта (Испания) – Фрайбург (Германия) – 1:3 (первый матч – 0:3)

Голы: Сведберг, 90+1 – Матанович, 33, Судзуки, 39, 50

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Виллот Сведберг (Сельта), асcист Уго Альварес.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Юито Судзуки (Фрайбург), асcист Винченцо Грифо.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Юито Судзуки (Фрайбург), асcист Ян-Никлас Бесте.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Матанович (Фрайбург), асcист Жорди Макенго.
