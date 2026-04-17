В четверг, 16 апреля 2026 года, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона 2025/26 между испанской «Сельтой» и немецким «Фрайбургом».

Игра прошла на стадионе Эстадио Балайдос в Виго и завершилась победой гостей со счетом 3:1. По сумме двух встреч счет составил 6:1 в пользу «Фрайбурга».

Настоящим украшением поединка стал гол Игоря Матановича на 33-й минуте, забитый ударом из-за пределов штрафной площадки.

Лига Европы УЕФА 2025/26

1/4 финала. Ответный матч, 16 апреля 2026

Сельта (Испания) – Фрайбург (Германия) – 1:3 (первый матч – 0:3)

Голы: Сведберг, 90+1 – Матанович, 33, Сузуки, 39, 50

