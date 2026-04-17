Лига Европы
Сельта
16.04.2026 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:3 1 : 3
Фрайбург Проходит дальше
17 апреля 2026, 00:44
Сельта – Фрайбург – 1:3 (1:6). Пушка Матановича. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 16 апреля 2026 года, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона 2025/26 между испанской «Сельтой» и немецким «Фрайбургом».

Игра прошла на стадионе Эстадио Балайдос в Виго и завершилась победой гостей со счетом 3:1. По сумме двух встреч счет составил 6:1 в пользу «Фрайбурга».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Настоящим украшением поединка стал гол Игоря Матановича на 33-й минуте, забитый ударом из-за пределов штрафной площадки.

Лига Европы УЕФА 2025/26

1/4 финала. Ответный матч, 16 апреля 2026
Сельта (Испания) – Фрайбург (Германия) – 1:3 (первый матч – 0:3)
Голы: Сведберг, 90+1 – Матанович, 33, Сузуки, 39, 50

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Виллот Сведберг (Сельта), асcист Уго Альварес.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Юито Судзуки (Фрайбург), асcист Винченцо Грифо.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Юито Судзуки (Фрайбург), асcист Ян-Никлас Бесте.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Матанович (Фрайбург), асcист Жорди Макенго.
По теме:
АЕК – Райо – 3:1 (3:4). Комбек не удался. Видео голов и обзор матча
Фиорентина – Кристал Пэлас – 2:1 (2:4). Соперник для Шахтера. Видеообзор
Страсбург – Майнц – 4:0 (4:2). Камбэк по-французски. Видео голов и обзор
Сельта Лига Европы Фрайбург видео голов и обзор Винченцо Грифо Виллиот Сведберг Юито Судзуки
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олейникова не сумела выйти в четвертьфинал турнира WTA 250 в Руане
Теннис | 16 апреля 2026, 22:51 15
Олейникова не сумела выйти в четвертьфинал турнира WTA 250 в Руане
Олейникова не сумела выйти в четвертьфинал турнира WTA 250 в Руане

Александра в трех сетах потерпела поражение от Анны Бондар

Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
Футбол | 16 апреля 2026, 08:49 17
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии

Тренер разочарован действиями арбитра

Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии
Футбол | 16.04.2026, 09:23
Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии
Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии
ФОТО. Шокирующая сумма: сколько получил Мудрик, не играя в Челси?
Футбол | 17.04.2026, 01:23
ФОТО. Шокирующая сумма: сколько получил Мудрик, не играя в Челси?
ФОТО. Шокирующая сумма: сколько получил Мудрик, не играя в Челси?
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
Футбол | 16.04.2026, 08:02
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
Популярные новости
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
15.04.2026, 06:23 2
Футбол
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
15.04.2026, 05:25 19
Другие виды
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
16.04.2026, 07:34 13
Футбол
ФИФА приняла решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026
ФИФА приняла решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026
15.04.2026, 03:02 10
Футбол
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
15.04.2026, 09:13 43
Футбол
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
16.04.2026, 06:23 13
Футбол
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
15.04.2026, 16:35 15
Футбол
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
16.04.2026, 00:49 10
Футбол
